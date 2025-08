Chi è Nicolò Filippucci, allievo della scuola di Amici 24? L'esperienza nel talent show dopo aver cominciato a cantare da giovanissimo

Protagonista della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato anche Nicolò Filippucci, che da tanti veniva dato come il vincitore. L’ex allievo non è arrivato in realtà neppure in finale, tra lo stupore generale: il suo talento, infatti, aveva fatto presupporre che sarebbe stato uno dei papabili vincitori.

Ma chi è Nicolò Filippucci? Nato nel 2006 a Perugia, il giovane ha preso parte ad Amici ed è stato inserito nel team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Filippucci, già prima di approdare ad Amici, aveva lavorato nel mondo della musica, prendendo parte a diversi spettacoli al Conservatorio Morlacchi di Perugia, vincendo anche un prestigioso premio a Ronciglione, la città di Marco Mengoni.

La passione per il mondo della musica in Nicolò Filippucci è cominciata quando era appena un bambino. Ha iniziato infatti a suonare la chitarra a 7 anni e a 9 ha cominciato a cantare, prendendo parte al primo spettacolo al Conservatorio della sua città. Nel 2021 ha poi cominciato a partecipare a diversi concorsi per mostrare il suo talento, arrivando a cantare persino a New York per la finale nazionale del concorso canoro NYCanta, classificandosi sul secondo gradino del podio. Nel 2024, poi, l’esperienza ad Amici.

Nicolò Filippucci: la storia con Rebecca Ferreri è confermata?

Di recente Nicolò Filippucci è stato accostato a Rebecca Ferreri, ballerina dell’ultima edizione di Amici. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici e hanno stretto amicizia, così come accaduto con tanti altri allievi. A quanto pare, poi, fuori dalla casetta sarebbe nata una simpatia non da poco tra i due, che si sarebbero innamorati. Qualche settimana fa i due sono stati dati per fidanzati: una segnalazione ha infatti parlato di un rapporto importante che sta nascendo tra loro, tanto da definirli entrambi molto innamorati e presi, come se “stessero vivendo il loro primo amore“.

