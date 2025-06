Nicolò Filippucci dopo Amici 24, le confessioni sulle critiche ricevute e il suo sogno più grande. Cos'ha raccontato il cantante fuori dal talent.

Nicolò Filippucci è stato senza dubbio uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici 24. Sin da subito si è distinto per il suo carattere umile, sincero, e per il suo senso di giustizia, dato che aveva persino rifiutato la maglia oro in seguito ad un cambio di regolamento. Per molti è lui il vincitore ad honorem del programma di Maria De Filippi, seguito per tutto il percorso da Anna Pettinelli, che ha fatto il possibile per tirare fuori il suo talento interpretativo.

A Comingsoon.it il cantante si è raccontato per presentare “Un’ora di follia”, ultimo disco in uscita dopo l’avventura ad Amici 24. Qui, ha confessato alcuni retroscena sul programma ma soprattutto ha voluto svelare al pubblico quali sono i suoi sogni per il futuro. “È stata una bellissima esperienza. Rifarei tutto quello che ho fatto, non cambierei nulla“, ha fatto sapere Nicolò Filippucci, contento di aver imparato tante cose ed essersi confrontato con altri ragazzi che inseguono il suo stesso sogno.

Nicolò Filippucci, di cosa parla il nuovo disco “Un’ora di follia“

Durante Amici 24 il cantante Nicolò Filippucci ha sempre dimostrato una gran voglia di imparare. Per questo non ha paura delle critiche: “Ricevere le critiche ti porta a riflettere molto su quello che stai facendo e come lo stai facendo“, ha spiegato nell’intervista a Comingsoon.it confessando di volersi migliorare proprio grazie ai giudizi costruttivi. Chiaramente, Nicolò non avrebbe mai voluto uscire dal programma di Maria De Filippi, ma fuori dal talent è stato inondato dal calore del pubblico e subito si è messo a lavorare per il nuovo disco “Un’ora di follia“: “Racconta di quella follia sana che spesso serve. Sono un ragazzo molto razionale e ho capito che l’istinto a volte aiuta“, ha detto.

“C’è tanto di Nicolò in questo EP. È un racconto del mio vissuto, del mio percorso e della mia crescita come persona e come artista“. Il cantante si è poi aperto sui suoi sogni per il futuro, e come ogni artista che si rispetti, punta in alto: desidera andare a Sanremo e lavorare con alcune delle più grandi star del panorama internazionale: “Mi piacerebbe duettare con Ed Sheeran a livello internazionale e Stevie Wonder.”, dice, “Se devo sognare, lo faccio in grande“. E fa bene.