Nicolò Filippucci non ha mai fatto mistero delle sue insicurezze nel corso della sua avventura ad Amici 24. Più volte al cantante è stato accusato di emozionare poco nelle sue interpretazioni, e di essere solo una bella voce che esegue perfettamente i brani. Una critica che ha scosso spesso Nicolò, a sua volta consapevole di avere dentro di se un blocco, del quale ha deciso di parlare apertamente in una lettera.

Nicolò ha aperto il suo cuore in una missiva che non credeva sarebbe stata letta pubblicamente, ma che invece Maria De Filippi ha voluto leggere lei stessa ai ragazzi più vicini al cantante in questo percorso ad Amici 24. Nella lettera, Nicolò ammette di avere paura “del giudizio degli altri”, e perciò di aver costruito una barriera che gli impedisce, oggi, di mostrare tutte le sue emozioni.

Cosa ha scritto Nicolò Filippucci nella sua lettera ad Amici 24

“Io mi sento come un piccolo grande punto interrogativo che cammina in mezzo alle vite delle persone, che più tempo passa e più cresce, che però è nato da pochi mesi a questa parte.” ha scritto Nicolò Filippucci nella sua lettera. E ancora: “Prima di questo mi sentivo più sicuro di me, forse perché vivevo con uno schema fisso che bastava seguire. Poi, però, è arrivata la musica, che non segue uno schema fisso.”

L’incontro con la musica ha stravolto la vita di Nicolò: “Nella mia testa è iniziata a generarsi una confusione totale, dovuta al fatto che io non so come far uscire fuori tutto quello che sento. – ha scritto il cantante di Anna Pettinelli nella sua lettera, che si è poi conclusa con un’ammissione forte – Provo sentimenti che nascondo sotto una corazza involontariamente, forse perché ho paura del giudizio degli altri e di non essere compreso. È come se prima di questa esperienza io non mi conoscessi davvero…”

