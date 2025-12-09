Nicolò Filippucci, chi è il concorrente di Sanremo Giovani: lo scorso anno ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi ottenendo un gran successo

Giovanissimo, Nicolò Filippucci è stato uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi della passata edizione. Il giovane cantante, classe 2006, è riuscito a conquistare l’amore del pubblico, arrivando fino in fondo nel reality show, uscendo però ad un passo dalla finale, tra i fischi e le proteste di tutti. Il nome di Nicolò Filippucci figura ora tra i partecipanti a Sanremo Giovani: l’ex Amici ha infatti tentato anche questa nuova avventura con la speranza di riuscire a conquistare il pubblico anche sulla Rai come fatto a Mediaset.

Il giovane artista, originario di Perugia, è appassionato di musica da quando era appena un bambino. Prima di avvicinarsi al mondo della musica a sette anni, iniziando a suonare la chitarra, Nicolò ha fatto anche molto sport: in particolar modo da piccolino ha praticato per diverso tempo la pallanuoto. Poi, l’amore per la musica c on il Conservatorio della sua città, che lo ha portato anche a vincere riconoscimenti importanti, come il premio musicale “Guerriero” nel contest intitolato a Marco Mengoni. E ancora nel 2023 Nicolò Filippucci ha partecipato a un concorso canoro a Faenza con finale a New York. Poi, nel 2024 la partecipazione ad Amici.

Nicolò Filippucci, chi è il concorrente di Sanremo Giovani: in passato ad Amici

Lo scorso anno, Nicolò Filippucci ha preso parte ad Amici, conquistando il cuore di Anna Pettinelli e poi degli altri giudici e del pubblico. Diverse le performance rilevanti del giovane artista perugino, che è riuscito a fare molto bene, conquistando il cuore del pubblico. A Comingsoon.it, dopo la fine della sua avventura che si è conclusa con la pubblicazione dell’EP “Un’ora di follia”, Nicolò ha raccontato: “È stato un percorso lungo e formativo, inaspettato! Ho imparato tante cose e sono cresciuto tanto. Una vera opportunità di crescita”. Ora per lui c’è Sanremo Giovani con il brano “Laguna”.