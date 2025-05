Archiviata l’avventura ad Amici 24, per Nicolò Filippucci è tempo di fare i conti la vita vera, quella di tutti i giorni. Ed è scattata la valanga di impegni del giovane cantante, che si sta trovando anche a fare i conti con i fan molto da vicino, tutti quelli che lo hanno sostenuto durante il percorso nel talent di Canale Cinque e che sono esplosi di rabbia al momento dell’eliminazione a un passo dalla finale.

Durante un firmacopie, Nicolò Filippucci si è ritrovato a fare i conti con la richiesta spiazzante di una fan. Una ragazza ha infatti chiesto senza peli sulla lingua a Nicolò di sposarla e a quel punto non è tardata ad arrivare la sua reazione. Cogliendo la palla al balzo, il giovane artista ha risposto con grande ironia e facendo sognare la fan: “Ok, poi ne parliamo e organizziamo le date e tutto quanto”. Una simpatica gag andata in scena in uno dei tanti appuntamenti che vedrà Nicolò Filippucci protagonista in questi mesi post Amici.

Nicolò Filippucci di Amici, collaborazione in arrivo con Olly?

Adesso per il giovane talento apprezzato nella scuola di Amici verrà il bello, in una intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, Nicolò Filippucci ha colto l’occasione per parlare anche del futuro, ammettendo di provare una particolare stima per l’ultimo vincitore del Festival, Olly. A tal proposito, Nicolò ha fatto sognare i fan anche riguardo a un possibile duetto: “Seguivo Olly già prima del Festival di Sanremo. Mi piace molto come scrive e come performa sul palco, se vuole collaborare sono a disposizione!” ha detto il cantante lanciando dunque un importa appello al collega.

E sicuramente si tratterebbe di una collaborazione da capogiro, chissà che Olly non abbia ascoltato la proposta del giovane talento lanciato da Amici. Intanto Nicolò Filippucci dopo Amici è tornato a concentrarsi sugli obiettivi a breve termine, e ancora prima della definitiva esplosione sulle scene musicali sarà tempo di prendere la maturità.