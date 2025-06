Nicolò Filippucci inizia gli esami di maturità dopo Amici: "Il mio regalo più grande è cantare"

Dopo la grande avventura ad Amici di Maria De Filippi, per Nicolò Filippucci è tempo di sostenere l’esame di maturità. Nelle scorse ore il cantante acclamato dal pubblico durante il suo cammino nel talent di Canale Cinque ha sostenuto, come tutti i coetanei, la prima prova di maturità, quella di italiano. E ovviamente non avrebbe potuto mancare un po’ di sulla sana ansia che contraddistingue gli studenti nelle ore immediatamente precedenti alla prima prima prova, ma nel rompere il ghiaccio sicuramente l’artista ha avuto la possibilità di poter contare su appoggi molto importante, tra amici e familiari.

Nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Fanpage, il giovane cantante ha esternato le proprie sensazioni, ammettendo di aver avuto basi solide sulle quali contare: “Molte persone mi hanno aiutato in questi giorni, e tutti mi hanno detto di stare tranquillo” ha chiarito uno dei migliori allievi di Amici 24.

Nicolò Filippucci e la furia del pubblico dopo Amici

A poche settimane di distanza dalla fine della sua avventura ad Amici 24, Nicolò Filippucci è tornato a vivere il suo quotidiano, con una serie di impegni e concerti già in programma nelle prossime settimane. Tutte esperienze volte a testimoniare il grande successo riscosso dal giovanissimo talento, a dire di molti dei fan di Amici uno dei più grandi talenti di questa edizione. E adesso, dopo la maturità, verrà il bello, anche se non è ancora il momento di allentare la presa sugli studi e sulle prossime tappe, dalla seconda alla terza prova fino all’esame orale, che chiuderà il percorso scolastico, in attesa di capire cosa riserverà il futuro all’ex allievo del talent di Canale Cinque.

E il regalo post maturità è già pronto, come confidato dallo stesso artista: “Cantare è il mio regalo più grande, lo sto già facendo e ne sono orgoglioso” ha detto con entusiasmo tra le colonne di Fanpage.