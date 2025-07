Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri - ex allievi di Amici 24 - stanno infiammando il mondo del gossip dopo una segnalazione.

Non è certo una novità che ad Amici di Maria de Filippi, tra una lezione di danza e di canto, possano spuntare qualche amore che prontamente conquista i fan del programma. Altrettanto spesso le liaison nascono proprio quando si spengono i riflettori sulla scuola più seguita d’Italia come forse testimoniato dalle ultime voci su un presunto flirt fra due ex allievi amatissimi di Amici 24. Ma di chi si tratta? Al centro della cronaca rosa sarebbero finiti Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri: lui cantante, lei ballerina, entrambi particolarmente seguiti nel corso del programma e soprattutto il primo che scatenò una vera e propria protesta in rete nel momento della sua eliminazione dal talent.

Ma da dove partono i rumor su Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri? Come riporta Coming Soon, a lanciare la ‘bomba’ di gossip dopo Amici 24 sarebbe stata una segnalazione anonima arrivata a Deianira Marzano. Nel retroscena in questione si parla di un amore vivido e importante e che a quanto pare sarebbe sfuggito nel corso di queste settimane agli occhi indiscreti della cronaca rosa.

Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri: è nato un amore dopo Amici 24?

Ma quindi, Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri stanno insieme? Ecco quanto riportato a Deianira Marzano – esperta di gossip – dalla segnalazione anonima. “Si sono innamorati, stanno proprio vivendo il loro primo amore”, insomma; parole inequivocabili e che raccontano una vera e propria favola di sentimenti. Ovviamente, quando si tratta di questo genere di segnalazioni, è sempre meglio andarci con i piedi di piombo e prendere le notizie con le pinze. Chissà che non arrivi prima o poi un chiarimento da parte dei diretti interessati; basterebbe una foto per sprigionare ulteriormente la gioia dei fan di Amici 24.

