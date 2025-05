A dispetto degli spoiler che circolavano sul web, la finale di Amici 24 non sarà a sei ma a cinque. Nicolò Filippucci è stato infatti eliminato alla fine della puntata del 10 maggio 2025, un esito che ha scatenato il caos sul web. Nessuno si sarebbe infatti aspettato che il cantante di Anna Pettinelli, tra i favoriti sin dall’inizio di questa edizione del talent, fosse eliminato prima della finale, a lui sono stati invece preferiti i cantanti Antonia e Trigno, cosa che ha sollevato un’accesa polemica.

C’è chi l’ha definita una “mossa subdola”, chi ha ritenuto assurdo che “Trigno è in finale e una voce come quella di Nicolò no”; e chi ancora ha parlato di “finale mediocre senza Nicolò“. C’è anche chi inneggia ora a boicottare la finale per manifestare apertamente il proprio dissenso per questo esito. Sta di fatto che una delle domande che più ci si sta ponendo in queste ore è perché non includere anche Nicolò nella finale e farla dunque a sei, come d’altronde già accaduto anche lo scorso anno.

Nicolò Filippucci eliminato e fuori dalla finale di Amici 24: la teoria del web sulla mancata finale a 6

È proprio il web ad avanzare le teorie più disparate in merito alla finale di Amici 24 a 5 e non a 6. A chi scrive “Maria ha sempre fatto i salti mortali per portare in finale anche certi scappati di casa (per non fare nomi) e con Nicolò invece nulla, davvero assurdo!”, c’è chi risponde “Hanno tolto la possibilità a Nicolò di andare al giudizio del pubblico sapendo che era molto amato e che probabilmente avrebbe vinto contro tutti!”. Molti, infatti, ritengono che sarebbe stato proprio Nicolò il vincitore di Amici 24, qualora fosse riuscito a farsi giudicare dal pubblico a casa attraverso il televoto. Tanti, dunque, urlano al complotto contro il cantante di Anna Pettinelli che, effettivamente, è sempre stato molto amato dal pubblico, soprattutto nelle ultime settimane. È invece più probabile che la scelta di una finale a 5 e non a 6 dipenda dalle tempistiche della finale e dal voler dare giusto spazio a tutti i concorrenti in modo soddisfacente. Resta, tuttavia, l’amarezza per l’eliminazione di uno dei talenti più forti di questa edizione.

