Nicolò Filippucci torna a parlare di Amadeus e dell'eliminazione da Amici 24 a un passo dalla finale e spiega cos'è successo

L’eliminazione di Nicolò Filippucci ad un passo dalla finale di Amici 24 ha creato grande polemica. Molti tifavano per il cantante del team di Anna Pettinelli, motivo per il quale, vederlo lasciare il serale senza neppure conquistare il posto da finalista è apparso un vero e proprio affronto al talento. E in mezzo a queste polemiche accesissime ci è finito anche Amadeus, che è stato l’ago della bilancia nell’eliminazione di Nicolò in semifinale.

Il conduttore quest’anno ha esordito nella giuria del serale e, secondo molti, è stata una scelta azzeccata da parte di Maria De Filippi, almeno fino all’eliminazione di Nicolò. Da quel momento, sono fioccate accuse contro Amadeus, reo di aver tagliato fuori dalla finale il papabile vincitore. Ma cosa ne pensa Nicolò di tutto questo?

Nicolò Filippucci spiega cos’è successo con Amadeus dopo l’eliminazione da Amici 24

L’ex allievo di Amici 24 non si è mai scagliato contro la giuria per l’accaduto, pur ammettendo il dispiacere per l’eliminazione prima della finale. Di recente, il cantante è però nuovamente intervenuto sulla questione, chiarendo anche, una volta per tutte, il suo pensiero si Amadeus e spiegando cos’è successo dopo Amici. “Sicuramente ero dispiaciuto – ha ammesso il cantante in un’intervista rilasciata a SuperguidaTV, spiegando che lo era soprattutto perché – non si è diciamo chiuso poi il cerchio nel suo completo, dalla prima puntata mancava l’ultima puntata diciamo”. Su Amadeus invece ha aggiunto: “l’ho ringraziato per tutto quello che comunque ha fatto e per tutti i consigli che mi ha dato e ci ha dato, perché comunque per me è una persona di riferimento nel mondo della musica”. Non c’è, dunque, alcuna amarezza da parte di Nicolò nei confronti del conduttore, che ha invece ringraziato dopo la sua avventura nel talent.

