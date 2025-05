Nicolò Filippucci, talento indiscusso di Amici 24 sta lottando per la finale. Dopo ben sette mesi dall’ingresso nel programma di Maria De Filippi, il ragazzo tira fuori le unghie e i denti per mostrare ancora una volta quanto merita. Durante la puntata della semifinale che andrà in onda oggi sabato 10 maggio 2025, ci saranno diversi colpi di scena che lasceranno il pubblico di Canale 5 senza parole. Infatti, a differenza di quanto si possa pensare, Nicolò Filippucci sarà “sabotato” dalla giuria.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Le anticipazioni di Amici 24 diffuse da Superguidatv svelano che durante la seconda manche ci sarà una sfida durissima tra Nicolò e Alessia Pecchia (super favorita insieme ad Antonia), e che dopo una rumba che ha lasciato tutti senza fiato, vincerà proprio la ballerina che si conquisterà il titolo di seconda finalista del talent. Un colpo di scena bello e buono per chi fin dal principio aveva pensato che Nicolò Filippucci sarebbe stato il primo ad accedere alla finale, un po’ come era successo per la maglia oro: era stato il primo ad aver avuto il pass per il Serale.

Nicolò Filippucci non ha mai mollato un attimo e durante il programma di Maria De Filippi ha sempre mostrato voglia di crescere e grande maturità, tanto che aveva rifiutato la maglia oro per stare al passo con le nuove regole di Alessandra Celentano per la quale ci voleva il sì di tre giudici per passare al Serale. Infatti, Nicolò Filippucci è apprezzatissimo anche per il suo sguardo buono e il suo carattere mite, oltre per il fatto di avere un talento innegabile a livello vocale.

Umile e talvolta vulnerabile, Nicolò è amatissimo dal pubblico e dai giudici che lo hanno definito come “un mango da esportazione” (citazione di Malgioglio) e “una cintura nera di cover”, parola di Amadeus. Eppure, nell’ultimo serale della semifinale, le cose non sono andate come si sperava. Sarà riuscito Nicolò Filippucci a passare alla finale di Amici 24? Il pubblico continua a sperare e non ci resta che aspettare la puntata per scoprire tutto!

