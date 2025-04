Nonostante l’ottimo serale che sta affrontando ad Amici 24, Nicolò Filippucci sta vivendo un momento di crisi. L’allievo di Anna Pettinelli si è definito un ‘punto interrogativo’ e si è dichiarato non certo che la sua qualità artistica sia tale da poter avere un futuro. Parole forti, di fronte alle quali la sua prof ha deciso di intervenire. Ha perciò chiesto un faccia a faccia con l’allievo, cercando di comprendere le motivazioni del suo sconforto.

ELIMINATI QUINTO SERALE AMICI 24, CHI SONO?/ Doppia eliminazione: fuori Francesca, rischia anche Trigno ma…

“Ho sentito i commenti dopo la puntata, hai detto: ‘Non sono essenziale, sono solo di passaggio!’ Ma veramente pensi questo?”, ha esordito Pettinelli. “Sicuramente è una cosa mia, che non sono mai soddisfatto. Vorrei sempre fare di più per ottenere ciò che voglio.”, ha spiegato Nicolò, che ha però fatto arrabbiare la sua coach. “Hai 18 anni! – ha ricordato Anna al cantante – Nel percorso che stai facendo ha anche avuto tante soddisfazioni, com’è possibile che non prendi il buono di questa cosa?”

Serale Amici 24/ Anticipazioni registrazione puntata 19 aprile 2025: choc per le Petti-Letti, gli eliminati

Anna Pettinelli incoraggia Nicolò Filippucci dopo la crisi ad Amici 24, poi arriva un dono speciale

Nicolò Filippucci ha spiegato di non sentirsi all’altezza, spesso, del posto in cui si trova: “Perché forse penso sempre che avrei potuto fare meglio. A volte non provo piacere nel cantare e questa cosa mi ammazza!”, ha dichiarato. Per la sua prof, lui sta invece facendo già tanto, motivo per il quale deve ora trovare il modo di gestire questa insicurezza personale. “Devi trovare una quadra a questa a cosa, devi trovare la voglia di cantante, la sicurezza, perché quando sei insicuro su un pezzo si sente! – ha tuonato Pettinelli, per poi concludere – Ma non perché tu non sia in grado, ma perché nella tua testa ti frullano idee malsane!” Come monito, la speaker ha voluto fargli un dono: una collana con un ciondolo che da punto interrogativo è diventato un punto esclamativo.