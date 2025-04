Nicolò Filippucci, l’esperto: “Gli hanno tolto la post produzione ad Amici 24“

In questa edizione di Amici 24 ormai entrata nel vivo, Nicolò Filippucci è da molti considerato come il papabile candidato alla vittoria e anche i bookmakers lo danno tra i favoriti. Il cantante, che fa parte della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, ha sempre ben figurato in studio. Eppure molti telespettatori si sono accorti che molte sue esibizioni dal vivo risultano diverse da quelle degli altri cantanti, soprattutto a livello vocale, come se su di lui, a differenza di altri, non venissero applicati filtri o effetti in favore invece della sua sola voce naturale.

Sul web se ne parla ormai da diversi giorni e anche Alvise Salerno, speaker radiofonico, è intervenuto sulla questione. L’esperto musicale, su TikTok, ha infatti esposto il suo punto di vista: “Attenzione ragazzi, non ci posso credere che hanno fatto questa cosa: hanno tolto la post produzione, ma perché? Così all’improvviso? Non c’era uno straccio di post produzione: quello che abbiamo sentito era esattamente la voce che è stata registrata, è successo qualcosa, non è possibile! Poi soprattutto su Nicolò”.

Nicolò Filippucci “svantaggiato”? “Le cose sono due…“

Alvise Salerno ha così spiegato che su Nicolò Filippucci sarebbe stata tolta la post produzione ad Amici 24, a differenza invece di tutti gli altri suoi colleghi cantanti. L’esperto musicale ha così avanzato una sua personale teoria: “Potrebbe essere che, considerando il fatto che stiamo parlando di Nicolò, che tutti quanti sostengono essere il migliore quest’anno all’interno della scuola di Amici, abbiano detto: ‘Ma sapete che c’è? A lui togliamo la post produzione, togliamo ogni tipo di correzione e facciamolo andare a voce piena’“.

Lo speaker radiofonico, nel video TikTok presto diventato virale in rete, ha poi spiegato in parole povere cosa s’intende per post produzione e come riconoscerla facilmente anche da chi non è esperto in musica e non ha le competenze necessarie. Infine, in merito a quanto accaduto con Nicolò ad Amici 24, avanza due ipotesi: “Le cose sono due: o non se ne sono accorti e sono andati avanti pensando di aver applicato l’effetto ovunque in tutta la registrazione, oppure è stata una scelta voluta. Ma in tutti e due i casi non saprei che pesci prendere, sono sincero“.