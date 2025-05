Per molti telespettatori di Amici 24 è ancora fresca la ferita dell’eliminazione di Nicolò Filippucci durante la semifinale del serale. Un duro colpo per il cantante ma anche per i tanti che speravano nella sua vittoria e che si sono organizzati addirittura per boicottare la finale (poi vinta da Daniele Doria). Il supporto per il cantante non si è però fermato con la conclusione della sua avventura nel talent, anzi, Nicolò sta avendo un successo non solo grandissimo ma anche superiore a coloro che hanno conquistato la finale.

A dimostrarlo è la classifica FIMI degli album più venduti: stando a quanto riporta All Music Italia, Nicolò è l’unico cantante di amici il cui album si è posizionato nella Top 20 della FIMI tra i dischi più venduti. Il cantante è, al momento, alla 17esima posizione, che tuttavia cambia notevolmente se si parla di vendite fisiche del suo album ‘Per un’ora di follia’ che è addirittura sul podio, al terzo posto.

L’album di Nicolò Filippucci è l’unico di Amici 24 nella classifica degli album più venduti: la sua reazione

Una situazione unica quella di Nicolò Filippucci in merito ai cantanti del talent di Canale 5. Sono infatti fuori dalla Top 20 (delle vendite fisiche) i due finalisti di Amici 24, Trigno (che è ventiduesimo) e Antonia Nocca (che è trentasettesima). Prima di lei, al venticinquesimo posto, c’è Jacopo Sol. Un risultato eccezionale per il semifinalista, che ha gioito della notizia anche sui social, condividendo il terzo posto ottenuto dal suo album e commentandolo così: “Non potevate farmi regalo più grande. Grazie!” E mentre il cantante gioisce, molti fan la trovano una vera e propria rivincita dopo la sua ingiusta eliminazione in semifinale di Amici 24.

