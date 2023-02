Nicolò Galasso/ “Mare fuori è una serie di denuncia e speranza, sprona molti giovani”

L’attore della serie tv dei record Mare Fuori, Nicolò Galasso, che nello show interpreta il ruolo di ‘O Pirucchio, è stato ospite questa mattina del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. Monica Setta ha chiesto a Nicolò Galasso quanto possa essere educativa la serie di cui lui è uno dei grandi protagonisti: “In che modo queste storie possono essere costruttive? Mare fuori come serie cerca di lanciare una denuncia e una speranza – spiega l’attore classe 1998 abruzzese – perchè mostra le vite di questi adolescenti che si ritrovano a fare i conti con la propria esistenza perchè hanno sbagliato e stanno cercando di redimersi in qualche modo perchè in carcere devi seguire delle regole che non hai avuto nella tua vita prima a causa dei genitori, che non sono stati presenti o che hanno deviato la loro educazione”.

Quindi Nicolò Galasso ha aggiunto: “Sprona gli adolescenti di oggi a vedere fino a quanto può arrivare e toccare il fondo prima di fare una scelta diversa”. L’attore è stato interpellato anche sul recente Festival di Sanremo 2023 a cui lo stesso, a differenza del resto del cast di Mare Fuori, non ha partecipato per degli impegni lavorativi: “Io non c’ero a Sanremo, il Festival è bellissimo penso sia un’esperienza magnifica, essere presente, viversi questa emozione, essere di fronte al pubblico dell’Ariston e la città di Sanremo è fantastica, ci sono stato varie volte in passato ed ho assistito agli ospiti”.

MARE FUORI, NICOLO’ GALASSO SU SANREMO: “ECCO I MIEI PREFERITI”

Su quali siano le sue canzoni preferite ad una settimana dalla chiusura delle kermesse musicale, Nicolò Galasso ha spiegato: “A me è piaciuta molto Alba di Ultimo (ha lavorato in un suo precedente videoclip ndr) ma anche Cenere di Lazza è una delle più belle”, quest’ultima è al momento la canzone più passata in radio come certificato dalla Fimi.

In studio a Uno Mattina in Famiglia anche Patrizia Pellegrino, che invece a proposito del Festival di Sanremo ha raccontato: “Madame mi è piaciuta molto, ed è giusta la posizione nella classifica Fimi (quarta ndr), poi mi è piaciuta molto Elodie e poi io sono innamorata di Emma Marrona e vederla cantare anche se solo nel duetto, è stata un’emozione enorme, sarà per sempre nel mio cuore”.

