Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare! Ed è il caso di Nicolò Filippucci, cantante di Amici 24 da sempre favorito vincitore del programma. Sin dall’inizio del talent di Maria De Filippi il ragazzo ha mostrato di essere estremamente competente a livello musicale, con una voce piena di tecnica che non ha mai deluso giudici e professori. Ma cosa sta succedendo al cantante? E perchè è in crisi? Andiamo a vedere cosa svelano le anticipazioni di Superguidatv sull’ultimo serale di Amici 24.

Secondo gli spoiler del prossimo serale si scopre che è proprio Nicolò che sarà il primo eliminato provvisorio dopo aver cantato Ordinary contro Daniele, il quale ha vinto, anche se secondo il parere di Amadeus, Filippucci sarebbe stato perfetto nella sua esibizione mentre Cristiano Malgioglio ha detto che è stato “troppo” rispetto a quello che doveva fare. Insomma, un inizio decisamente turbolento per il cantante che per la prima volta si trova a vacillare. Ma del resto più si va avanti più la gara si fa difficile.

Amici 24, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi litigano per Nicolò: cos’è successo

Al ballottaggio, in base a quanto rivelano le anticipazioni di Superguidatv per l’ultimo serale di Amici 24, sono finiti Chiara, Nicolò e Trigno, ma Nicolò si salva mentre la coppia finisce ufficialmente in sfida al duello finale. Ad un certo punto, però, si aprono diverse discussioni tra i professori e una riguarda proprio Nicolò, che viene criticato da Rudy Zerbi. Quest’ultimo finisce poi nel mirino di Lorella Cuccarini la quale spiega che non bisogna per forza screditare gli altri allievi per parlare bene dei propri. Stessa cosa succede tra Anna Pettinelli e Zerbi, i quali hanno una discussione nata dal fatto che secondo Rudy Nicolò non ha futuro perchè carente nell’interpretazione. A mettere le toppe è Amadeus, il quale è sicuro che il cantante avrà una splendida carriera con le scelte musicali più adatte a lui.