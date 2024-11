I fratelli Jacopo, Nicolò, Fabio e Francesco Zenga

Jacopo, Nicolò, Fabio e Francesco: si chiamano così i fratelli di Andrea Zenga. Il figlio dell’ex calciatore Walter Zenga, ex portiere poi diventato allenatore di calcio e dirigente del Siracusa, è molto legato ai suoi fratelli anche se tutti sono nati da relazioni differenti. Jacopo, infatti, è nato dal matrimonio con Elvira Carfagna, la prima moglie di Walter Zenga, poi sono nati Nicolò e appunto Andrea, figli dell’amore con Roberta Termali. Ci sono poi Samara e Walter Jr. che sono frutto della relazione dell’ex calciatore con la terza moglie Raluca Rebedea. Ma i rapporti con il padre Walter Zenga sono sempre stati altalenanti per Andrea.

Infatti, Jacopo Zenga ha suggerito al fratello Andrea a recuperare il rapporto con il padre, suggerendogli di non precludersi ogni tipo di rapporto che potrebbe riuscire a costruire nel tempo. Diverso, invece, il rapporto tra i fratelli considerando quanto raccontato da Jacopo a Casa Chi. Anche se non sono cresciuti insieme e pur avendo due mamme diverse, hanno un costruito un buon legame che portano avanti nel tempo.

Non solo, Jacopo Zenga ha aggiunto che purtroppo non si vedono spesso perché vivono in città diverse, lui a Milano e loro a Osimo, ma comunque hanno un ottimo rapporto. Ancor più forte è quello con Andrea, ma comunque si considerano tutti fratelli, non fratellastri.

Andrea Zenga e il rapporto con i fratelli e il padre

Jacopo, Nicolò, Fabio e Francesco sono i fratelli di Andrea Zenga a cui vanno aggiunti anche Samara e Walter Jr. nati dall’ultima storia d’amore del campione Walter Zenga con la terza moglie Raluca Rebedea. Sicuramente i “più noti” sono Jacopo e Nicolò Zenga che in diverse occasioni hanno rilasciati dichiarazioni parlando apertamente del rapporto con il padre Walter.

Chi forse ha avvertito più di tutti l’assenza del padre per i suoi impegni lavorativi è stato Nicolò, che per questo ha contestato al papà “la mancanza di slancio verso di noi“. Sempre Nicolò, il fratello di Andrea Zenga, parlando della sua infanzia ha dichiarato di non ricordare un compleanno festeggiato col padre. Un rapporto diverso, invece, quello vissuto dal primogenito Jacopo Zenga con il papà che, dopo alcuni momenti no, ha deciso di metterci una pietra sopra.