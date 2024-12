Andrea Zenga, il rapporto coi suoi fratelli e i ‘conflitti’ col padre Walter

Nicolò, Jacopo, Fabio, Francesco sono i fratelli di Andrea Zenga e figli dell’ex calciatore e allenatore Walter Zenga. Nati da due storie diverse, i fratelli hanno sempre mantenuto rapporti cordiali tra di loro e paradossalmente sono stati uniti e accomunati dalle mancanze del papà. Spesso assente perché impegnato con il suo lavoro nel mondo del calcio, i fratelli Zenga hanno vissuto in maniera spesso conflittuale il rapporto col padre.

Walter Zenga, chi è il padre di Andrea/ L'ex campione: "Ho sofferto anche io a non esserci per i miei figli"

Andrea e Nicolò, figli dell’amore con Roberta Termali, sono rimasti uniti più che mai negli anni e anche quando Andrea partecipò al Grande Fratello, Nicolò fu il suo primo tifoso sostenitore, entrando nella casa per dargli manforte nei momenti più difficili. “Ci stai rendendo fieri di te, ti ho pensato tanti questi giorni perché lo sappiamo noi quello che abbiamo passato”, gli aveva detto Nicolò Zenga.

Andrea Zenga, chi è e carriera del fidanzato di Rosalinda Cannavò/ Galeotta la Casa del Grande Fratello Vip

Andrea, Nicolò, Jacopo, Fabio e Francesco: ecco chi sono e di cosa si occupano i fratelli Zenga

Ma chi sono e cosa sappiamo dei fratelli Zenga? Andrea, Nicolò, Jacopo, Fabio e Francesco hanno imboccato percorsi professionali piuttosto diversi tra loro. Mentre Andrea ha partecipato al Grande Fratello, Nicolò si occupa da anni di macchinari da costruzione. Nemmeno Jacopo, Fabio e Francesco appartengono al mondo dello spettacolo e per quanto riguarda il rapporto con Nicolò e Andrea, Jacopo ha confermato di essere in grande sintonia malgrado non siano cresciuti assieme. “Non è stato possibile avendo due mamme diverse”, ha detto.

Andrea Zenga: "Felice del nuovo rapporto con papà Walter"/ "Inizialmente lo incolpai dell'assenza"

“Non ci vediamo spesso ma considero Andrea e Nicolò fratelli e non fratellastri”, ha precisato. Oggi tra Andrea, Nicolò, Jacopo, Fabio e Francesco ci sono dunque buoni rapporti, anche se ognuno di loro ha i suoi impegni e vite ben distinte.