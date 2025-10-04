Nicolò Martinenghi ha parlato a Verissimo: "Adelaide Radice è il mio posto sicuro"

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo abbiamo trovato anche Nicolò Martinenghi, il noto nuotatore ha fatto tappa nel programma di Canale Cinque. Tra i temi affrontato nel programma, non poteva mancare lo spazio dedicato all’amore, con Martinenghi che ha rivelato quanto sia importante per lui Adelaide Radice:

“A parte la mia famiglia, è la persona che mi conosce meglio di tutti. Lei mi ha visto in molti momenti difficili e ha gioito insieme a me in altri momenti di felicità. Adelaide sa dirmi la parola giusta al momento giusto. Nelle scelte spesso la mia ultima parola dipende anche dalla sua opinione. Per me, nella mia vita da atleta, è essenziale avere al mio fianco una persona che so che è la mia isola felice, il mio posto sicuro dove posso rifugiarmi in molti momenti” le parole del campione di nuoto riguardo alla sua dolce metà. Una presenza fondamentale nella vita di Adelaide Radice.

Nicolò Martinenghi e l’amore per la famiglia

A credere per primi nel talento di Nicolò Martinenghi sono stati i suoi familiari. Parlando a Verissimo, il fuoriclasse ha raccontato riguardo alla sua famiglia quanto abbia influito nel proseguimento della carriera nel mondo del nuoto:

“Chi mi ha dato la forza però di continuare e di non mollare sono i genitori, la famiglia che per me ha avuto un ruolo fondamentale da sempre e lo sarà per sempre. Ancora adesso che vivo lontano da casa però i miei genitori sono con mio fratello sicuramente le tre persone che hanno sempre creduto in me e questo io l’ho capito tardi forse”.

