Nicolò Martinenghi/ Diretta finale 50 rana Mondiali streaming video Rai 2, orario

DIRETTA FINALE 50 RANA MONDIALI DI NUOTO 2022: MARTINENGHI ANCORA ORO?

Nicolò Martinenghi proverà a farci emozionare anche oggi ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché stasera ci sarà la finale dei 50 rana maschili, che è in programma alle ore 19.11 e vedrà in acqua naturalmente anche il fresco campione del Mondo dei 100 rana, titolo conquistato domenica e che Nicolò Martinenghi proverà a bissare anche nella distanza più breve, anche se sui 50 le incognite sono sempre numerose, dal momento che basta pochissimo per fare la differenza nella gara sulla singola vasca. In ogni caso, sicuramente Nicolò Martinenghi sarà di nuovo tra i favoriti per la vittoria o almeno per il podio e avere già in tasca un titolo iridato farà bene anche psicologicamente per il varesino, il cui Mondiale è già in attivo e potrebbe diventare trionfale.

Nicolò Martinenghi potrebbe anche strizzare l’occhio alla storia: alle Olimpiadi di Sydney 2000 Domenico Fioravanti vinse i 100 rana per il primo oro olimpico di sempre del nuoto italiano e fece doppietta nei 200 pochi giorni dopo; stavolta è Martinenghi a cercare una doppietta nella rana, anche se ai 100 andrebbe ad aggiungere i 50 – e c’è Simone Cerasuolo che potrebbe essere il nuovo Davide Rummolo, in finale con il quinto miglior tempo. Si può senza dubbio puntare come minimo al podio e naturalmente non solo ai gradini più bassi, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Nicolò Martinenghi nei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2022…

NICOLÒ MARTINENGHI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 50 RANA AI MONDIALI DI NUOTO 2022

NICOLÒ MARTINENGHI, DIRETTA FINALE 50 RANA MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Nicolò Martinenghi dunque sarà grande protagonista della finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2022. Anche la distanza più breve è molto congeniale al varesino, fresco vincitore dei 100: naturalmente sui 50 rana non possiamo avere un riscontro olimpico, ma possiamo ricordare la medaglia d’argento vinta da Martinenghi ai Mondiali in vasca corta 2021 appunto nei 50 rana, più due medaglie di bronzo europee sia in vasca lunga sia in vasca corta. Naturalmente aiuta l’assenza di Adam Peaty, ma Nicolò Martinenghi ha tutte le qualità necessarie per puntare ad essere il nuovo re della rana.

Parlando dei presenti, gli avversari più pericolosi per Nicolò Martinenghi nella finale mondiale dei 50 rana potrebbero essere gli statunitensi Michael Andrew e Nic Fink – primo e secondo nella prima semifinale, separati fra loro da un solo centesimo – mentre è stato squalificato il brasiliano João Gomes Júnior che era stato secondo alle spalle di Nicolò Martinenghi, dunque ci sarà un rivale in meno per l’azzurro. Il varesino ha il miglior tempo assoluto in 26”56, segue Andrew con 26”73 e poi Fink con 26”74. Applausi anche per Simone Cerasuolo, che con il tempo di 27”01 entra in finale con il quinto miglior tempo e sarà dunque in corsia 2 oggi in finale.

