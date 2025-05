Sabato, 18 maggio, è andata in onda la tanto attesa finale di Amici 24. Dopo oltre otto mesi di programmazione, i telespettatori hanno eletto il vincitore della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi: Daniele Doria. Subito dopo di lui, al secondo posto, si è classificato Trigno, che ha ottenuto anche la vittoria nella categoria canto. Hanno poi completato il podio Alessia Pecchia e Antonia Nocca, mentre Francesco Fasano si è piazzato quinto. A far discutere, però, è stata soprattutto l’assenza di Nicolò Filippucci.

Il cantante, entrato nella Scuola lo scorso settembre sotto la guida di Anna Pettinelli, ha saputo conquistare il pubblico puntata dopo puntata, guadagnandosi un seguito sempre più ampio, soprattutto durante la fase del Serale. Difatti, nelle ultime settimane, Nicolò era diventato uno dei grandi favoriti del pubblico, tanto che in molti lo davano già per certo vincitore. Tuttavia, a sorpresa, i tre giudici del Serale – Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio – hanno deciso di escluderlo dai finalisti, eliminandolo durante la semifinale. Una scelta che ha spiazzato fan e spettatori, alimentando non poche polemiche sui social.

Amadeus torna a parlare di Nicolò dopo Amici 24: cos’ha detto

Dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci durante la semifinale, sui social è scoppiato il caos. I fan del cantante hanno iniziato a protestare aspramente, invadendo le pagine ufficiali di Amici. Non solo, anche giudici e professori sono stati travolti da una pioggia di commenti negativi. Molti spettatori hanno accusato il programma di aver voluto escludere Nicolò per evitare che potesse vincere grazie al televoto, dove godeva di un sostengo maggiore rispetto ad altri finalisti. Tra i più criticati, Amadeus è stato preso particolarmente di mira per aver portato Antonia in finale al posto di Nicolò, nonostante i ripetuti elogi rivolti al 18enne durante tutto il Serale.

Nonostante le polemiche, Nicolò non sembra nutrire rancore nei confronti dei giudici. Difatti, ha voluto lasciare un messaggio proprio ad Amadeus, ringraziandolo per le parole spese nei suoi confronti durante il percorso ad Amici 24: “Grazie per i consigli e le belle parole, è stato un privilegio“. La replica del conduttore non si è fatta attendere, commentando con queste parole: “Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, talentuoso e sono sicuro che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni, un abbraccio“.