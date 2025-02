Cambia tutto ad Amici 24? Dopo le nuove regole della Celentano per l’accesso al serale, Nicolò Filippucci ha deciso di rinunciare alla maglia dopo essere stato scelto come primo concorrente al serale. Ma facciamo un passo indietro. La maestra ha voluto scrivere una lettera alla produzione del programma rendendo il tutto ancora più meritocratico a suo dire. La nuova regola prevede che tutti i professori siano d’accordo sul giudizio agli allievi, cosa che renderebbe l’accesso alla nuova parte del programma ancora più stringente.

Una decisione che ha lasciato di stucco i fan quella di Nicolò. I telespettatori che seguono Amici 24 hanno subito avuto paura che dopo le regole di Alessandra Celentano il ragazzo rinunciasse alla maglia oro, e così è stato. Nicolò ha fatto una comunicazione ufficiale alla produzione dicendo di voler essere giudicato come gli altri, e che siccome le regole sono cambiate, preferisce rendersi anche lui soggetto al nuovo criterio di scelta. In ogni caso, pur apprezzandolo molto, i fan di Amici 24 non sono d’accordo con la sua decisione. Andiamo a scoprire cos’hanno detto.

Nicolò rinuncia la maglia per il serale ad Amici 24, social scatenati dopo la sua decisione: “Maturità di un ragazzo di 18 anni”

“NICOLO CHE PENSA A RIDARE LA MAGLIA. LUI IN OGNI SITUAZIONE PENSA SEMPRE AGLI ALTRI. NONOSTANTE TUTTO”, scrive un utente su Instagram, sotto al post ufficiale di Amici 24. “Nicolò che dice che rinuncerebbe alla maglia perché non e’ giusto che lui l’abbia avuta così e i suoi compagni no. La maturità di un ragazzo di 18 anni . Immagino quanti l’avrebbero fatto al suo posto ,soprattutto alcuni“, continua un altro fan, e ha ragione, dato che poi in casetta alcuni dei suoi compagni gli hanno detto che non l’avrebbero mai fatto. Uno dei quali è TrigNO, rimasto senza parole dopo il gesto del ragazzo. Quale sarà il responso della produzione? Lascerà che Nicolò rinunci alla maglia o proverà a convincerlo a tenerla?