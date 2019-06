Nicolò Scalfi, addio al campione di Caduta libera?/ “È già stato fatto fuori”

Nicolò Scalfi, il campione di Caduta libera che, nella puntata del 4 giugno ha vinto 100.000 euro portando a 500.000 euro il montepremi finora portato a casa e raggiungendo anche il record per essere il campione con il maggior numero di presenze e la vincita più alta finora raggiunta a Caduta libera, sarebbe stato fatto fuori. Nella puntata del game show di canale 5 in onda oggi, giovedì 6 giugno, Nicolò Scalfi è ancora al suo posto, ma secondo alcune indiscrezioni, il campioncino della trasmissione preserale condotta da Gerry Scotti sarebbe stato eliminato. L’avventura del giovane bresciano, dunque, è destinata a finire? Chi sarà riuscito a sconfiggere il giovane campione che ha conquistato il pubblico di Caduta libera?

Nicolò Scalfi, il campione di Caduta libera: “so che prima o poi…”

Le puntate di Caduta libera non vengono trasmesse in diretta, ma registrate con qualche giorno d’anticipo. Dopo l’ennesima vincita portata a casa da Nicolò Scalfi, così, si è diffusa la voce secondo cui la sua avventura sarebbe finita. Un’ipotesi diffusa da Libero ma che, per il momento, non è stata ancora confermata e che potrebbe essere reale dal momento che lo stesso campione, in un’intervista rilasciata quache giorno fa, aveva dichiarato: “Si, so che prima o poi verrò sconfitto e, quando succederà, mi dispiacerà. Caduta Libera è un’esperienza bellissima!”. In ogni caso, l’esperienza resterà nel cuore di Nicolò così come il giovane bresciano resterà nel cuore del pubblico.

