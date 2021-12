Nicolò Scalfi/ “Caduta Libera? Più richiesto e corteggiato dalle donne”

Chi è Nicolò Scalfi?

Nicolò Scalfi torna in tv a Caduta Libera: il campione che ha vinto 400mila euro è tra i protagonisti dello speciale Torneo dei Campioni condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Una vincita da record che il giovanissimo campione ha deciso di investire per finanziarsi gli studi, ma anche per aiutare i genitori. Nicolò è il concorrente che ha vinto il montepremi più alto nella storia del game show di successo di Canale 5. Considerato il campione imbattibile, Nicolò ha portato a casa ben nove vittorie nel gioco finale de “I dieci passi”. La popolarità scaturita dalla partecipazione al programma ha in qualche modo cambiato la sua vita come ha raccontato proprio il campione che si è ritrovato ad essere molto più richiesto e corteggiato dalle donne, anche se sulla sua vita privata è sempre molto discreto e riservato. ”

“Ora faccio più attenzione al perché la gente si avvicina a me” ha dichiarato il giovane campione poco dopo la vittoria a Caduta Libera. Grandissimo appassionato di calcio, Nicolò ha partecipato per la prima volta al game show di Canale 5 nella puntata del 24 ottobre 2018. Da allora è diventato il campione del programma.

Nicolò Scalfi: “dopo Caduta Libera sono più popolare e mi fa piacere”

La partecipazione di Nicolò Scalfi a Caduta Libera ha sicuramente cambiato la sua vita. Il campione, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “sono più popolare e mi fa piacere. Tante signore vogliono fare una foto con me, le ragazze mi corteggiano di più anche se sono ancora single. E qualcuno mi chiede di offrirgli un drink in discoteca. Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato. Per il resto la mia vita non è cambiata, esco con gli amici di sempre, ma faccio più attenzione al perché la gente si avvicina a me”.

Con i soldi vinti al programma il giovane campione si è prima comprato una nuova macchina e poi li ha investiti nella sua formazione universitaria.



