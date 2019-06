Nicolò Scalfi/ Campione di Caduta Libera: “Con il montepremi? Aiuterò mamma e papà!”

Il campioncino di Caduta Libera, Nicolò Scalfi ha totalizzato un vero record vincendo 400mila euro totali. Intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, svela che con Gerry Scotti c’è un rapporto di stima e amicizia: “Mi fa sempre tanti complimenti e mi sembrano sinceri. Lo ammiro molto. Quando torno a casa mi chiedono più di lui che di me”. Dopo l’ultima vittoria di 70mila euro, è entrato nella storia del quiz di Endemol Shine Italy, come il concorrente che ha vinto la cifra più alta. 53 puntate (calcolate fino a lunedì 27 e quindi, sono già aumentate!), Nicolò rivela di essere popolare adesso e la cosa gli fa piacere: “Tante signore vogliono fare una foto con me. Le ragazze mi corteggiano di più, anche se sono ancora single. E qualcuno mi chiede di offrigli un drink in discoteca. Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato! Per il resto la mia vita non è cambiata, esco con gli amici di sempre, ma faccio più attenzione al perché la gente si avvicina a me”.

Nicolò Scalfi, Caduta Libera: “Ecco il mio gesto scaramantico!”

Nicolò Scalfi confida come spenderà la sua vincita: “Per studiare, comprare un’auto nuova e una casa, quando tra qualche anno andrò a vivere da solo. Inoltre aiuterò i miei: papà è un operaio quasi in pensione, mamma di recente ha trovato lavoro come inserviente ma vorrebbe cambiare. Intanto mi sono tolto qualche sfizio: ho un cellulare nuovo e sono stato con i miei tre amici storici a Barcellona”. Nato il 20 luglio 1998 a Brescia, vive proprio lì con i suoi genitori. Diplomato al liceo scientifico, ha iniziato a studiare design al Politecnico di Milano ma “non mi piaceva”. Tra i suoi gesti scaramantici, prima di entrare nello studio di Caduta Libera si sfrega le mani: “Un gesto scaramantico che ho iniziato a fare nelle prime puntate perché era inverno e faceva freddo. E visto che da allora vinco…”. Prima delle registrazioi, pranza nella mensa di Mediaset ma spesso anche in camerino. Inizialmente aveva paura dei concorrenti forti e sfidava solamente i più deboli: “Adesso invece mi diverto a confrontarmi con i più bravi perché quello che mi interessa: è fare una bella gara”.

