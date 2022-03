Nicolò Scalfi, chi è il concorrente La Pupa e Secchione Show/ “Ecco come ho speso i soldi di Caduta Libera”

Scopriamo chi è Nicolò Scalfi

Da Caduta Libera a La Pupa e il Secchione Show. E’ tempo di una nuova avventura per il campione del celebre programma diretto da Gerry Scotti. Il concorrente aveva partecipato nell’edizione 2018-2019 per quasi cento puntate, con oltre 650 sfide disputate ma soprattutto con oltre 727 mila euro vinti. In una intervista rilasciata al magazine TV Sorrisi e Canzoni, Nicolò Scalfi aveva svelato alcuni curiosi retroscena relativi alla sua avventura su Canale 5, soffermandosi soprattutto sul cospicuo montepremi portato a casa.

“Mi sono arrivati tutti i soldi che ho vinto, così ho fatto qualche viaggio, ho comprato l’automobile e li tengo da parte perché prima o poi mi serviranno”. “La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro”, ha continuato Nicolò Scalfi, riavvolgendo i nastri di un ricordo che spera possa essere di buon auspicio per La Pupa e il Secchione.

Nicolò Scalfi, un campione nel cast de La Pupa e il Secchione Show

“Ho ‘preso visione’, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio”, ha raccontato il vincitore di Caduta Libera ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Una vittoria indimenticabile per un giovane concorrente che ha soli 24 anni.

Dopo la vittoria da Gerry Scotti, però, le cose sono cambiate. Adesso lo riconoscono per strada e le porte della tv si sono spalancate. Ciononostante, Nicolò non perde di vista la sua principale passione. “Ho iniziato a lavorare come cronista sportivo per un giornale di Brescia. Adesso vorrei arrivare a lavorare negli stadi, piano piano”, ha precisato nell’intervista.

