Nicolò Scalfi, La Pupa e il Secchione Show/ È scoppiato l’amore con Vera?

Nicolò Scalfi, La Pupa e il Secchione Show: partenza col botto

Nicolò Scalfi, nella puntata di martedì 22 marzo de La Pupa e il Secchione Show, è stato tra i protagonisti dell’esibizione Mamma mia, canzone dei Maneskin, assieme ai secchioni Ilaria Bruni e Orlando Puoti. Al termine, Barbara D’Urso, invita a giurati a dare la loro preferenza. Interviene Soleil Sorgè sostenendo che, da secchioni, sono stati tutti bravi e hanno dimostrato delle buone capacità di stare sul palco. Grazie a questa prova, la coppia formata da Nicolò Scalfi e Vera Miales è al quarto posto. Nel corso della serata, Barbara D’Urso manda in onda una della loro prima settimana. Tra i due sembra essere nato un grande feeling: si cercano, si coccolano e trascorrono molto tempo insieme. Niccolò sostiene che Vera non gli è per nulla indifferente, che la osserva, ma portandole sempre rispetto, anche perché è una donna impegnata. Dal canto suo anche Vera sembra interessata dal suo secchione.

Nicolò Scalfi e Vera Miales, un flirt possibile?

In studio Barbara D’Urso coinvolge Nicolò Scalfi e Vera Miales a La Pupa e il Secchione Show, ma i due smentiscono il flirt. La conduttrice dà la parola ai giurati e Soleil Sorgé critica l’atteggiamento di Vera poiché è troppo provocante considerato che i due si conoscono da pochissimi giorni. Scoppia uno scontro con Mila Suarez, che interviene attaccando Soleil. Nel corso della puntata de La pupa e il secchione show è tempo di nomination: Niccolò e Vera danno il loro voto a Mirko Gangitano e Mila Suarez. Lo ricevono da Flavia Vento e Aristide Malnati poiché Flavia sostiene di non aver avuto modo di parlare con loro. Vera è contrariata, mentre Niccolò accetta di buon grado il voto ricevuto. Non ricevono altre nomination e quindi continuano la loro partecipazione al programma.

