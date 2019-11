Nicolò Scalfi torna a Caduta Libera/ Dal torneo dei campioni all’Isola dei famosi?

E’ lui o non è lui? Certo che è lui. Questo diranno gli spettatori di Caduta Libera quando questa sera su una delle botole prenderà posto l’amato Nicolò Scalfi, il longevo campione di questo 2019 che è riuscito a segnare record su record portando a casa migliaia di euro perdendo dopo mesi di presenza e lasciando il suo posto vacante e con poche prospettive. Ad annunciare il ritorno del campione è stato lo Gerry Scotti che, parlando di un doppio appuntamento speciale oggi e domani su Canale5 prima di chiudere questa edizione dei record, ha lanciato la super sfida tra campioni, una sorta di torneo che non poteva che avere tra i protagonisti proprio il bel Nicolò. I fan del campione di Brescia gongolano già sicuri che riuscirà a portare a casa un altro successo.

NICOLÒ SCALFI IL CAMPIONE DEI RECORD A CADUTA LIBERA

Per chi non lo conoscesse ancora, Nicolò Scalfi è stato protagonista di ben due edizioni del game show di Canale 5 e questa sera si scontrerà con gli altri campioni in uno speciale torneo che chiuderà questa edizione. Il giovane bresciano ha lasciato il suo posto di campione dopo aver totalizzato oltre 80 presenze nel programma Mediaset e aver vinto oltre 650 mila euro. Questi numeri, però, vanno sommati a quelli social. Come ogni ragazzo della sua età anche Nicolò Scalfi ha un account Instagram che è stato preso di mira proprio durante la sua partecipazione al quiz show condotto da Gerry Scotti e, proprio in quel periodo il campioncino ha messo insieme 112mila follower su Instagram diventando, per quanto possibile, influencer. Le sue foto fanno sempre il pieno di like e adesso anche lui aspira a non lasciare il mondo della televisione e, in particolare, sembra pronto a puntare sui reality.

NICOLÒ SCALFI SOGNA L’ISOLA DEI FAMOSI E LA MUSICA

Alla fine della sua partecipazione a Caduta Libera sono in molti i giornali e i settimanali che si sono interessati a Nicolò Scalfi e proprio nelle sue frequenti interviste ha rivelato di avere tanti sogni nel cassetto a cominciare dallo studio, dicendosi pronto ad iscriversi all’Università, e finendo alle sue aspirazioni nel mondo dello spettacolo. In particolare, a Vanity Fair, Nicolò ha spiegato: “Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality. Magari L’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’?”. Non sappiamo bene se l’appello verrà accolto dai vertici Mediaset e dalla casa di produzione del reality (di cui ancora non sappiamo molto per questa stagione televisiva) ma se essere naufrago non si avvererà, Nicolò è pronto a mettere in mostra le sue doti canore: “Amo pure cantare e scrivere testi. Il mio genere preferito è il rap. Ho qualche idea anche in questo senso”. Forse in un modo o nell’altro sentiremo ancora parlare di lui.



