Nicolò Sordo/ Il debutto al Romaeuropa Festival

“Volevo fortemente scrivere un testo politico” ecco come commenta Nicolò Sordo la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” con“Ok Boomer. Anch’io sono uno stronzo”, per la giuria che lo ha selezionato “un testo commovente, ironico, spiazzante”. Veneto, classe 1992 Nicolò Sordo attore, autore e performer e di certo molto altro, si prepara al debutto del testo martedì 9 novembre a Roma all’interno di Romaeuropa Festival nell’ambito della rassegna Anni Luce _ osservatori di futuri possibili, ideata e organizzata da Maura Teofili di Carrozzerie_n.o.t, dedica un focus ai principali concorsi di drammaturgia nazionali. La formula di Situazione Drammatica prevede la condivisione con il pubblico del testo originale, letto dalle attrici e dagli attori, coordinati da Tindaro Granata, ideatore e curatore del progetto. “Un testo politico che guarda alla tradizione del teatro tedesco, dando voce a personaggi e luoghi che di solito nella scena teatrale italiana non trovano molto spazio: ho raccontato un sabato pomeriggio al centro commerciale e ho portato l’azione e la narrazione alle estreme conseguenze. Ho scritto “Ok Boomer. Anch’io sono uno stronzo” perché avevo voglia di parlare del consumismo, della nostra condizione di privilegiati e di come mi sento io (già si evince dal titolo).”

Il debutto del testo è solo uno dei tasselli che compongono la variegata e brillante carriera di Nicolò Sordo:”ho collaborato con tantissime persone e ho imparato qualcosa da tutti. Ho imparato molto da quelli che non si perdevano in convenevoli e non avevano paura di farsi vedere per quello che erano, anche fragili.” Lui è l’autore di Camminatori della patente ubriaca, non solo vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016), ma portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, con apprezzamenti di pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice.

Dal teatro al bar con “Teatro da Bar” un fortunato spettacolo di alcol e musica con Charles Bukowski e i personaggi delle sue storie. Come scrittore Nicolò sta portando in giro Col Angeles, un libro con lo pseudonimo Niki Neve: “un alter ego che mi sono creato per poter scrivere questi racconti, che mi riguardano forse troppo da vicino, è il mio luogo di origine, Colà, un paese di villeggiatura sul lago di Garda che d’estate è assaltato dai turisti e d’inverno è lasciato a sé stesso”. Dal teatro al cinema: sul set con Gabriele Salvatores o come autore e regista; recente è “A godsend / La pacchia” (2021), selezionato in vari festival tra cui Lift Off Global Network e Bridge Film Festival. La musica è uno degli ambienti dove Nicolò si muove agevolmente non ultima la sua collaborazione al fortunato Mother Afrika di Roberto Zanetti e sarà di prossima pubblicazione un concept che segue il filo di Col Angeles.

