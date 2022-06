Nicolò Zaniolo al mare col figlio Tommaso/ E rivede la sua ex Sara Scaperrotta…

Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, con cui ha recentemente conquistato la UEFA Conference League grazie proprio a un suo gol nella finale di Tirana contro gli olandesi del Feyenoord, è stato paparazzato in esclusiva dai fotografi di “Chi Magazine” al mare con suo figlio Tommaso, nato dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il campione è stato immortalato in Sardegna, a La Maddalena (Sassari), in compagnia proprio dell’ex partner e madre del piccolo e, per la prima volta, si è mostrato in tutta la sua dolcezza di genitore, a dispetto della giovane età.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Sfuma Paredes, Celik a un passo

Infatti, nonostante l’idillio con Sara Scaperrotta sia finito da tempo per differenze inconciliabili, Nicolò Zaniolo aveva promesso alla ragazza che si sarebbe assunto ogni responsabilità che comporta il ruolo di padre. Il fantasista della Nazionale ha tenuto fede alla parola data, raggiungendo sull’isola Sara, presente in loco con la madre, il fratello Simone e, appunto, Tommaso. Zaniolo avrebbe dovuto essere con gli Azzurri di Roberto Mancini per disputare le gare di UEFA Nations League, ma un problema fisico l’ha frenato e l’ha costretto ad abbandonare il ritiro. Così, venerdì 3 giugno, il giocatore ha fatto i bagagli e si è imbarcato su un aereo diretto a Olbia.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tentazione Asensio, Tomori verso il rinnovo

NICOLÒ ZANIOLO: GIOCHI CON IL FIGLIO E SMORFIE

Come riporta “Chi Magazine”, nelle foto scattate a Nicolò Zaniolo “lo vediamo con il fidanzato di sua sorella e un amico, Gaspare, che lo hanno accompagnato. Il gruppo ha preso una barca per fare un giro: hanno fatto un bagno a Budelli, sono tornati fino a Caprera, dove si sono fatti un altro bagno. Sono andati, poi, alla Maddalena a pranzo. Entrati al ristorante ‘La Scogliera’ alle due del pomeriggio, sono usciti alle cinque”.

Sulla barca vediamo Nicolò Zaniolo che “gioca con il figlio, gli spruzza l’acqua e poi, quando vengono traghettati dalla barca al tender, gli fa le smorfie. Fra Sara e Nicolò, invece, solo rapporti formali per il bene del figlio. Lei ha una casa sopra Castelcervo, lui era in hotel al Pevero. Da quando è nato Tommaso, dieci mesi fa, Zaniolo ha fatto il papà, ha visto il bambino a Roma, dove vive anche Sara, e adesso lo è andato a trovare al mare”.

Zaniolo, tentato furto nel bar della madre Francesca Costa/ Arrestato 60enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA