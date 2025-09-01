Nicolò Zaniolo all'Udinese: calciomercato, visite mediche per il trequartista che arriva in prestito dal Galatasaray.

NICOLÒ ZANIOLO ALL’UDINESE: CALCIOMERCATO, AFFARE FATTO

Nicolò Zaniolo all’Udinese è un affare di calciomercato che possiamo considerare fatto: visite mediche in corso per il classe ’99, che si trasferisce in Friuli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Bisogna innanzitutto precisare la squadra di provenienza: il Galatasaray, che rimane proprietaria del cartellino.

Giusta sottolineatura, visto che negli ultimi anni gli spostamenti di Zaniolo sono stati parecchi: questa sarà la quarta squadra in meno di due anni, segno che questo calciatore che prometteva tantissimo si è davvero perso in una spirale negativa e ha bisogno di trovare davvero un ambiente che sappia valorizzarlo al massimo.

L’Udinese sarà la squadra giusta? Lo dirà il campo, intanto possiamo dire che forse Kosta Runjaic aveva bisogno anche di un colpo di calciomercato “a sensazione” dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Florian Thauvin – senza dimenticarsi di quello di Jaka Bijol.

Una squadra che punta a migliorarsi ed estendere la già lunghissima striscia di partecipazione in Serie A non poteva prescindere da un elemento di spessore, che arriva all’indomani della splendida vittoria di San Siro contro l’Inter. Zaniolo dal canto suo si rimette in gioco, aspettando appunto di scoprire se il matrimonio con l’Udinese possa realmente funzionare.

ZANIOLO ALL’UDINESE, TANTI DUBBI

Tuttavia Nicolò Zaniolo all’Udinese non porta soltanto un talento innegabile, ma anche tanti punti di domanda non solo tecnici o tattici. L’avventura alla Roma, aperta nel migliore dei modi e che sembrava proseguire alla grande con il gol decisivo per vincere la Conference League, si è in realtà interrotta bruscamente e non troppo pacificamente, dopo 24 gol in 128 partite. Nel Galatasaray Zaniolo ha avuto un altro avvio fulmineo, ma i turchi hanno deciso di non volerlo tenere: sono così arrivati i prestiti ma tra Aston Villa, Atalanta e Fiorentina il calciatore ha messo insieme 75 partite e appena 6 reti.

Anche in viola la fiamma non si è riaccesa, ma soprattutto per Zaniolo i problemi sono stati soprattutto comportamentali: un ragazzo evidentemente complesso da gestire, la cui parabola ha avuto il punto più basso nella rissa (effettivamente avvenuta, anche se da capire realmente in quali termini) nello spogliatoio della Roma Primavera, un episodio davvero negativo per uno Zaniolo che adesso ha scelto l’Udinese per provare a dare una svolta a una carriera che potrebbe regalargli ancora molto ma che, dopo tante tappe che non sono andate come previsto, adesso inizia davvero ad assumere connotati sempre più definiti, e non certo esaltanti. Vedremo allora alla ripresa del campionato se Zaniolo sarà in grado di incidere nell’Udinese…