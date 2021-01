Nicolò Zaniolo, bufera per rottura con fidanzata e tango con la madre / E Madalina Ghenea…

Polemiche continue per il giovane centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo. Un primo polverone si è sollevato dopo la brusca rottura con la sua fidanzata Sara Scaperrotta, consumatasi nonostante la gravidanza di lei. “Sono pronto a prendermi le mie responsabilità di padre”, aveva precisato il calciatore giallorosso, rispondendo alle critiche con cui aveva dovuto fare i conti. Inevitabili le stoccate della famiglia di lei, che lo ha accusato di essere scappato e di aver cacciato la figlia di casa dopo la scoperta della gravidanza. La posizione di Nicolò Zaniolo, si è complicata ulteriormente quando ha annunciato pubblicamente la relazione con Madalina Ghenea, 34 anni, modella e attrice romena.

Nicoloò Zaniolo, nell’occhio del ciclone anche per la quanto riguarda il recupero dall’infortunio al ginocchio

Una passione amorosa quella di Nicolò Zaniolo che preoccupa gli appassionati giallorossi, che temono anche ripercussioni in campo per il recente stile di vita adottato dal giocatore. Le critiche, talvolta, appaiono eccessive. Anche quando Nicolò Zaniolo dice ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di voler semplicemente concentrarsi sul recupero dall’infortunio: “Vorrei tenere la mia vita privata lontana dai riflettori, perché sono concentrato sul mio ritorno in campo“. Quindi si arriva all’ultimo e discusso tango con la madre nella notte di capodanno, con le consuete polemiche degli haters che evidentemente non hanno apprezzato le sue piroette.



