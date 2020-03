Nicolò Zaniolo diretta Instagram/ Roma, Q&A con i tifosi giallorossi oggi alle 15

In questi giorni di quarantena casalinga, parecchi giocatori di calcio e non sol, si sono concessi maggiori spazi di incontro (ovviamente solo via social) con i propri tifosi. Oggi è il turno di Nicolò Zaniolo che alle ore 15.00 sul profilo Instagram della Roma risponderà in diretta alle numerosissime domande che i tifosi gli rivolgeranno. Sarà dunque un Q&A ben interessante quello che ci attenderà questo pomeriggio, che certo darà la possibilità allo stesso giocatore di farsi conoscere meglio dai suoi tifosi, sempre in numeri maggiori. Sarà poi quindi un’ottima occasione per vivere qualche momento di svago, in giorni che sono ben duri per tutti gli italiani, dato il perdurare dell’emergenza coronavirus.

ZANIOLO, Q&A IN DIRETTA INSTAGRAM OGGI

Siamo quindi ben impazienti di assistere alla diretta su Instagram per il Q&A dei tifosi della Roma con Nicolò Zaniolo, dove certo non mancheranno gli argomenti da trattare con il giocatore classe ’99 divenuto ben presto pupillo della tifoseria giallorossa. Oltre infatti a curiosità sulla vita personale del giocatore, certo con i tifosi che si collegheranno in diretta oggi pomeriggio, si discuterà dell’infortunio al legamento crociato che lo stesso Zaniolo ha rimediato a gennaio, e di come il giocatore ha vissuto questo momento e le sue attuali condizioni fisiche, senza scordare anche le opinioni del giallorosso, sul ritorno in campo e il termine del campionato di Serie A dopo l’emergenza coronavirus. Sicuramente terrà banco il possibile ritorno dello stesso Zaniolo nella nazionale di Mancini per gli Europei 2021, che sono stati solo poco fa posticipati di un anno, sempre per il dilagare e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus in Europa. Una prospettiva che certo i suoi fan come i tifosi della Roma e gli appassionati italiani ben sognano, viste le buone prestazioni offerte in azzurro dallo stesso trequartista.



