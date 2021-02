Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti fidanzati/ Prima foto insieme e tatuaggio d’amore

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti ufficializzano la frequentazione. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, il calciatore della Roma e l’influencer hanno condiviso la prima foto insieme e un tatuaggio dedicato all’amore. La prima a pubblicare la foto in cui abbraccia il calciatore mostrando due occhi sereni è proprio Chiara che, poco prima, tra le storie di Instagram, aveva pubblicato la foto di un cuore tatuato come vedete nella foto qui in alto. La prima foto di coppia, poi, è stata condivisa anche da Nicolò Zaniolo scatenando il web. Sia la Nasti che il calciatore della Roma sono stati al centro di molti gossip e pettegolezzi. Ora, però, i due hanno deciso di uscire allo scoperto mostrandosi insieme dopo aver condiviso l’esperienza di un tatuaggio. Giovani e belli, diventeranno la coppia del momento?

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti: amore nato sui social?

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo appaiono entrambi molto sereni e felici. Dopo il presunto interesse che Neymar avrebbe mostrato nei suoi confronti come raccontava il settimanale Chi, la Nasti che, in passato ha anche partecipato all’Isola dei Famosi, avrebbe conquistato il cuore di Nicolò Zaniolo. Il loro amore sarà nato sui social? Nessuno dei due ha svelato i dettagli di una storia che sembrerebbe appena nata, ma che rende felici entrambi. Quel cuore trafitto dalla freccia che il campione della Roma ha deciso di tatuarsi pare sia un riferimento alla storia con la Nasti. Tra loro, dunque, ci sarà stato un colpo di fulmine? I fans di entrambi aspettano di conoscere nuovi dettagli. Nel frattempo si godono la prima foto di coppia augurandosi che ne arrivino altre.



