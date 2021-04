Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati?/ Gli indizi social sconvolgono i fan!

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati? Questo è quello che si evince da alcuni strani movimenti social che i fan hanno notato in queste ore. I due si sono rivelati come coppia come un fulmine a ciel sereno proprio mentre il gossip continuava a parlare di una possibile coppia formata dal calciatore e da Madalina Ghenea. Mentre tutti osservavano il bel Zaniolo e la modella, ecco che lui spuntava con l’ex tronista che appariva sorridente al suo fianco anche sui social con tanto di tatuaggio d’amore. A complicare e rendere ancora più importante il loro rapporto è arrivato proprio il momento in cui la Nasti è stata avvistata in giro con quella che per tutti era ormai la suocera. Detto fatto. La coppia a quel punto era ormai ufficiale anche se per molti era solo una liason a uso e consumo del gossip, idea contro la quale proprio le ‘donne’ di Zaniolo si sono battute nelle settimane scorse, almeno fino ad oggi.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati?

La fiamma tra Zaniolo e Chiara Nasti potrebbe essersi spenta quindi proprio in questi giorni visto che, dopo gli avvistamenti e una serie di storie e commenti social, i due hanno addirittura smesso di seguirsi e non solo. I più attenti hanno notato che le foto di coppia, gli scatti e le dediche dei due fidanzati, sono spariti nel nulla. Dopo la rottura con l’ex Sara Scaperrotta dalla quale aspetta anche un figlio, Niccolò Zaniolo avrebbe chiuso quindi anche con l’ex tronista nonostante il rapporto ormai ben avviato e “familiare”. Ma cosa succederà adesso? I due riveleranno qualcosa a riguardo?

