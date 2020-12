Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea fidanzati?/ Baci passionali e weekend romano…

Novità in amore per Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo? Secondo quanto racconta Giornalettismo, tra la splendida modella e il calciatore della Roma e della nazionale sarebbe scattata la scintilla. La nuove e presunta coppia del mondo dello show business si sarebbe concessa un weekend romano nel corso del quale non sarebbero mancati i momenti di passione. Giornalettismo, in particolare, parla di baci molto passionali tra la Ghenea e Zaniolo che conferemerebbero l’esistenza di un flirt tra i due. Dopo essersi concessa un weekend a Roma con il giovane calciatore, la Ghenea avrebbe raggiunto la Campania per un impegno lavorativo. Tra i due, dunque, è scattata la scintilla? La notizia del presunto flirt con la Ghenea confermerebbe così la fine della storia tra Zaniolo e la fidanzata storica Sarah come scrive Giornalettismo.

Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo, amore vero?

Tra Madalina Ghenea, 32 anni, e Nicolò Zaniolo, 21 anni, nascerà l’amore vero o il flirt di cui parla Giornlettismo resterà tale? In attesa di scoprirlo, la presenza della Ghenea nella vita del calciatore non sarebbe l’unica novità. Secondo quanto fa sapere il già citato Giornalettismo, infatti, il centrocampista della Roma che aveva scelto di affidarsi ad una società in cui collabora Fedez per curare la propria immagine, sarebbe pronto a cambiare. Zaniolo, inoltre, pare si sia anche trasferito in una nuova casa con la famiglia. Nella vita del giovane campione, dunque, pare che le novità siano davvero tante. Quella che, tuttavia, sta scatenando la curiosità dei tifosi è la presunta relazione con la Ghenea. La coppia uscirà presto allo scoperto?



