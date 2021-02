Nicolò Zaniolo e Nicole Minetti, flirt in corso?/ Frecciatina piccante: “Solo con…”

Nuovo flirt per Nicolò Zaniolo? Il centrocampista della Roma, al centro di numerose vicende di gossip nel corso delle scorse settimane, scatena nuovi rumors sulla sua vita privata. Stavolta, però, tutto parte da un commento di Nicole Minetti che ha dedicato del tempo a rispondere ad alcuni messaggi che le inviano i followers quotidianamente. Tra i tanti messaggi, è spuntato quello di un utente che le ha chiesto di incontrarsi per fare un apertivo con un romano. Nicole Minetti ha così risposto tirando in ballo proprio Nicolò Zaniolo che sta facendo strage di cuore. “Solo con Nicolò Zaniolo” è stata la breve, ma concisa risposta della Minetti che ha poi pubblicato lo screenshot della risposta sui social scatenando i rumors. Solo una battuta quella della bellissima Nicole Minetti?

Nicolò Zaniolo e Nicole Minetti, amicizia in corso?

Amicizia o semplice conoscenza tra Nicole Minetti e Nicolò Zaniolo? Le parole della Minetti hanno scatenato nuovamente il gossip intorno al giovane centrocampista della Roma che, nell’ultimo periodo, è finito al centro di numerose vicende di gossip. Quella della Minetti, tuttavia, pare essere una semplice battuta. Da parte sua, il calciatore giallorosso, dopo essere stato travolto dal gossip, ha deciso di non commentare più le sue vicende private limitandosi a scendere in campo e a far parlare di sè per le sue prodezze sportive. Lontana dal gossip anche Nicole Minetti che resta attiva sui social pubblicando foto in cui si mostra sempre più bella e rispondendo, quando ne ha tempo, alle domande curiose dei fan. Tra Zaniolo e la Minetti, dunque, nascerà un’amicizia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA