Sara Scaperrotta annuncia di essere incinta del secondo figlio insieme a Nicolò Zaniolo: le tenere foto con il pancione e il piccolo Tommaso

Dopo alti, bassi e una pausa che sembrava definitiva, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta stanno per diventare di nuovo genitori. “Presto saremo in quattro, e l’amore sarà ancora più grande“, ha scritto la giovane su Instagram, accompagnando il messaggio con una serie di foto tenerissime di lei con il pancione insieme al calciatore e al piccolo Tommaso, il loro primo figlio nato nel 2021. Inoltre, Sara ha aggiunto anche un cuore blu, svelando subito che la coppia avrà un altro maschietto. Ma, facciamo un passo indietro.

Zaniolo rissa negli spogliatoi del Viola Park/ Aggredisce giocatori della Roma Primavera (27 maggio 2025)

I due si sono conosciuti da giovanissimi, iniziando una relazione nel 2018. Con lei, ha vissuto i primi traguardi in Serie A, così i momenti difficili legati ad infortuni. Successivamente, a fine 2020, la storia si è incrinata, tanto tra i due c’era già aria di crisi quando Sara è rimasta incinta. Difatti, l’arrivo di Tommaso, nato a luglio 2021, non è riuscito a ricucire subito il rapporto e i due si sono lasciati. Da lì, Zanolio ha avuto altre storie, tra cui una molto chiacchierata con Chiara Nasti.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, terremoto M. 6.2 al largo della Papua Nuova Guinea (12 aprile 2025)

Nicolò Zaniolo papà bis: l’annuncio con Sara Scaperrotta

Con il tempo, però, complice il figlio in comune, i due hanno ricominciato a sentirsi, a vedersi, ricostruendo il loro legame. E così, nel 2024, dopo anni di distanza, Zaniolo e Sara si sono ufficialmente rimessi insieme, mostrandosi più innamorati che mai. A sorpresa, i due sono apparsi di nuovo insieme sui social e, lo scorso marzo, è arrivata persino la proposta di matrimonio. Difatti, durante una cena romantica a Firenze con vista su Ponte Vecchio, Nicolò si è inginocchiato per chiedere di sposarlo a Sara, la quale ha detto il fatidico “si” tra le lacrime. Infine, Sara ha annunciato anche di essere incinta, andando a completare la famiglia con l’arrivo di un secondo figlio.