Nicolo Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposano: arriva lo speciale annuncio

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno deciso di convolare a nozze, la coppia formata dal calciatore della Fiorentina e dalla modella molto presto sarà marito e moglie, visto che nelle scorse ore il giocatore ex Roma e Inter ha deciso di avanzare la sua proposta. La cornice scelta è Firenze in notturna, la città nella quale il calciatore sta giocando in questo periodo. “Ora e per sempre” hanno scritto sui social condividendo le foto Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta.

Il carosello diffuso attraverso Instagram ha preso il via con la foto al ristorante della mano di Sara con l’anello in mostra e sul tavolo un piatto con dei dolcetti e la scritta “congratulazioni” fatta con il cioccolato. Seguono poi altri scatti del momento della proposta con il 25enne calciatore in ginocchio, poi in piedi mentre le infila l’anello al dito e infine il bacio appassionato con sullo sfondo Ponte Vecchio illuminato. Una scena romantica che sta facendo sognare i fan della coppia con oltre 500 commenti e 50mila mi piace sui social ottenuti nel giro di poche ore.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, quando si celebra il matrimonio?

Il momento tanto atteso non è ancora arrivato, ma intanto Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno fatto il grande passo. Il calciatore della Fiorentina e la modella sono riusciti a mettere nero su bianco la decisione riguardo al matrimonio. Quando sarà celebrato l’evento tra i due fidanzati? Presto per il momento, ma quello che sappiamo è che finalmente i due hanno deciso di convolare a nozze.

Dopo la fine della loro storia nel 2021, i due si sono riavvicinati con il passare del tempo, fino al momento in cui hanno annunciato il ritorno di fiamma nel 2024, dopo che i rapporti erano rimasti attivi per il bene del figlio Tomas, nato dalla loro prima volta.

