Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni fidanzati?/ Dopo Chiara Nasti un’altra ex tronista..

Con la vita e il gossip su Nicolò Zaniolo non ci si annoia proprio mai e se fino a qualche giorno fa si parlava di qualcosa di intenso e serio con l’ex tronista Chiara Nasti, adesso si volta pagina. E’ di qualche giorno fa, infatti, la notizia che il calciatore e l’influencer abbiano messo fine alla loro relazione ma, a quanto pare, nell’affollata vita del calciatore è spuntata già una nuova, possibile, fiamma, questa volta bionda. Chiusa la storia con Chiara Nasti, che spesso era a passeggio anche con la possibile suocera, ecco che arriva Sophie Codegoni, l’ex tronista e influencer che fino a qualche mese fa ci ha tenuto compagnia proprio nel dating show di Maria de Filippi. Al momento della scelta, Sophie aveva optato per il bel Matteo Ranieri ma la loro relazione è finita pochi giorni dopo per via di incompatibilità di carattere lontano dalle telecamere, che sia davvero Nicolò Zaniolo quello giusto per lei?

Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni fidanzati? Dopo Chiara Nasti arriva un’altra ex tronista…

A lanciare il gossip, anche questa volta, è stata Deianira Marzano che proprio sui social ha riportato la segnalazione di una sua fan sottolineando il fatto che l’ex tronista Sophie Codegoni si trovi proprio nello stesso albergo in cui il calciatore ha posato per uno shooting un paio di giorni fa. I due si scambierebbero poi dei like continui sui social lasciando intendere che il loro rapporto in questi ultimi giorni sia un po’ cambiato. Dove sta la verità quindi?

