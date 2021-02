Nicolò Zaniolo, flirt con Chiara Nasti?/ Rose rosse con il numero 22 per l’influencer

Da tempo ormai si parla di Nicolò Zaniolo più per la sua vita sentimentale che per le sue prodezze in campo con la maglia della Roma. Dopo la rottura con la fidanzata Sara Scaperrotta, si sono rincorse voci su un possibile avvicinamento tra il giovane calciatore e la modella rumena Madalina Ghenea. Negli stessi giorni l’ex fidanzata ha annunciato di essere incinta: “Le ho fatto presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità”, aveva spiegato Zaniolo alla Gazzetta dello Sport a dicembre 2020. In queste ore, invece, si torna a parlare di Nicolò Zaniolo e di un possibile flirt con Chiara Nasti. Nel giorno di San Valentino l’influencer napoletana ha pubblicato le foto di un omaggio floreale ricevuto mentre si trova a Roma: un mazzo di rose rosse con al centro delle rose bianche a formare il 22, numero di maglia di Zaniolo. Inoltre il brand che realizza le composizione di rose stabilizzate ha deciso ringraziare il calciatore sui social: “Grazie per averci scelto questo San Valentino Nicolò Zaniolo! TOP!”, pubblicando una composizione identica a quella ricevuta dalla Nasti.

Nicolò Zaniolo manda delle rose a Chiara Nasti?

A lanciare lo scoop su Nasti e Zaniolo è stata Deianira Marzano nelle sue storie su Instagram. Già lo scorso maggio si era vociferato di un presunto flirt tra Chiara Nasti e il calciatore Nicolò Zaniolo per una serie di “like” su Instagram. In quella circostanza, però, l’influencer aveva smentito categoricamente le voci: “Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento. Quando accadrà, lo saprete direttamente da me in prima persona, come ho sempre fatto. Basta con ste fake news”. Ieri, giorno di San Valentino, Sara Scaperrotta ha pubblicato delle stories su Instagram, con cui ha annunciato il nome del nascituro: Tommaso. “Aspettando te”, ha scritto pubblicando una foto di alcuni vestitini per i bambino che dovrebbe nascere a giugno. Poco dopo ha condiviso delle rose bellissime ricevute dal papà con il seguente messaggio: “Grazie papino mio ti amo”.



