Nicolò Zaniolo/ Parla la mamma: “Ha pensato di smettere, ma poi ha reagito”

L’infortunio di Nicolò Zaniolo, il secondo colpo durissimo al giovane talento della Roma nello spazio di pochi mesi, ha turbato non solo i tifosi della Roma ma tutti gli appassionati di calcio: Centro Suono Sport, nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo, ha voluto dunque interpellare la signora Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, che ha raccontato lo stato d’animo del figlio in questi giorni così difficili, che lo hanno fatto ripiombare nell’incubo dal quale pensava di essere uscito. Francesca Costa ha voluto per prima cosa ringraziare tutti per la vicinanza: “Tramite voi riesco a ringraziare tutti i tifosi della Roma, e non, che mi hanno scritto in questi giorni. Un ringraziamento e un abbraccio a tutti i tifosi per l’affetto dimostrato verso Nicolò”. Naturalmente la mamma di Nicolò Zaniolo ha fornito anche degli aggiornamenti circa le condizioni del figlio: “Non si è ancora operato perché stiamo valutando delle alternative. Non soltanto per l’operazione in sé, ma soprattutto a livello psicologico per non fargli ripetere un iter che ha già passato. Non credo che si opererà in America, anzi lo escludo. C’è una possibilità di andare in Austria, ma in questo momento non sappiamo nemmeno noi dove si opererà e quando”.

ZANIOLO, PARLA LA MAMMA

Per Nicolò Zaniolo dunque non ci dovrebbe essere una nuova operazione a Villa Stuart come dopo l’infortunio di gennaio al crociato dell’altro ginocchio, ma la mamma Francesca Costa ha tenuto a precisare: “Villa Stuart un’opzione? Non credo, ma non per il Professor Mariani, sia chiaro. È solo per una soluzione psicologica, vogliamo evitare di fargli rivivere lo stesso percorso”. La vicinanza della società Roma è stata espressa da Guido Fienga che “ieri è venuto sotto casa, hanno parlato un po’, gli è stato vicino e a Nicolò ha fatto molto piacere”, ha precisato la mamma di Zaniolo. Moralmente il colpo è stato durissimo, come ha raccontato la signora Costa: “Lo rincuora leggere o sentire le storie dei suoi colleghi che hanno avuto lo stesso problema. All’inizio aveva detto ‘Ora smetto’, l’aveva presa così, gli era venuto un po’ di normale sconforto. Gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante e che i legamenti erano leggeri, ora Nicolò dice ‘li ho rifatti entrambi e torno più forte di prima’, ora la vive così, è carico“. Insomma, Nicolò Zaniolo è ora pronto a ripartire ed entro lunedì o martedì prossimo si deciderà il da farsi per l’intervento chirurgico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA