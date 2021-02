Nicolò Zenga “benedice” il fratello Andrea e Rosalinda/ “Non me lo aspettavo”

Nelle ultime ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip, è scoppiata la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Il figlio di Walter Zenga aveva già mostrato il suo interesse per l’attrice siciliana, fidanzata da 10 anni con Giuliano Condorelli. Rapporto che Rosalinda ha più volte messo in discussione durante il suo percorso al GF Vip. Dopo la puntata di lunedì scorso del reality show, in cui Giuliano ha chiesto esplicitamente con tanto di diffida di non essere più nominato al GF Vip, nella notte è arrivato il primo bacio tra Andrea e Rosalinda. Nel corso dell’ultimo GF Vip Party, Nicolò Zenga è stato interrogato da Annie Mazzola e Awed sul rapporto tra il fratello e Rosalinda Cannavò: “Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo!”, ha dichiarato senza nascondere la sua sorpresa.

Nicolò Zenga “benedice” il fratello Andrea e Rosalinda Cannavò

Nicolò Zenga ha quindi analizzato il comportamento del fratello Andrea, che dopo aver espresso i suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò ha ribadito che avrebbe rispettato i tempi dell’attrice: “Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va’. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”. Insomma sembra che il fratello maggiore di Andrea Zenga approvi la relazione con la bella attrice. Nelle ultime ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip, il giovane Zenga ha parlato con Rosalinda del fratello e di cosa potrebbe pensare di loro: “Sarebbe felice per me, mi conosce… ne sono sicuro”.



