Nicolò Zenga, fratello di Andrea/ “Ho la maturità per apprezzare questa occasione”

Questa sera, venerdì 12 febbraio, al Grande Fratello Vip avverrà il tanto atteso incontro tra i fratelli Nicolò e Andrea con il padre Walter Zenga. Un paio di settimane fa, l’ex portiere dell’Inter era entrato nella casa per incontrare Andrea. La settimana scorsa è stata poi la volta del fratello maggiore Nicolò, che ha scritto anche un libro – non ancora edito – sul difficile rapporto con il padre. Stasera invece i due figli incontreranno insieme Walter Zenga.

In un’intervista rilasciata al blog Giuseppe Porro, Nicolò ha parlato dell’arrivo nella casa del GF Vip dell’ex portiere: “Ho apprezzato il gesto di nostro padre. Nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe andato a parlare personalmente con Andrea. Ma penso che il riallacciare i rapporti fuori dipenderà molto da quello che sarà l’atteggiamento di entrambi. Ci sono porte aperte da parti di entrambi e credo possa esserci un risvolto positivo”.

Nicolò Zenga pronto a incontrare il padre Walter

Nicolò Zenga ha anche voluto difendere il fratello Andrea dopo l’intervento a “Live – Non è La D’Urso” della terza moglie del padre, Raluca Rebedea, che ha detto: “Comodo fare il figlio triste”. Il primo figlio di Roberta Termali e Walter Zenga ha detto: “In realtà non si è posto come il figlio triste che ha sempre sofferto. Ha sempre detto che siamo cresciuti felici e che non ha nulla da rimproverare a nessuno. Si è sempre preso le sue responsabilità per la mancanza di rapporto”. In un’intervista al settimanale Chi, anche Nicolò Zenga ha mostrato una certa aperta nei confronti del padre Walter: “Ormai sono un uomo, nonostante mi porti dentro un bambino ferito, ho la maturità per appezzare questa occasione e la voglia di trarne il meglio”



