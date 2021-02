Nicolò Zenga, fratello di Andrea/ “Il confronto con papà Walter? Un bel momento…”

Torna il sereno nella famiglia Zenga dopo il confronto di Andrea e Nicolò con papà Walter? Così sembra e le stesse parole di Nicolò dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 sembrano confermarlo. Oggi suo padre sarà ospite di “Live Non è la D’Urso” per presentare la sua nuova famiglia, sicuramente con uno spirito diverso avendo appianato le divergenze con i due figli più grandi. In particolare, Nicolò Zenga nelle ultime ore ha espresso tutta la sua felicità per il bel momento condiviso con il fratello Andrea e il padre Walter: «Anche prima di entrare in Casa le emozioni erano tante, perché nonostante io sapessi che mio padre sarebbe stato presente, per lo meno in collegamento, non puoi mai sapere come puoi reagire quando ti ritrovi in quelle situazioni lì», ha dichiarato a Isa&Chia.

Inoltre, Nicolò Zenga ha assicurato che non voleva mettere in nessun modo in difficoltà il fratello: «Lui chiaramente nelle situazioni ci si ritrova senza sapere niente di quello che succede fuori». Dunque, preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno.

NICOLÒ ZENGA, DAL CONFRONTO ALL’AMORE…

«Volevo veramente cercare di prendere il meglio di quello che è stata tutta questa situazione e dallo slancio che ha avuto nostro padre», ha proseguito Nicolò Zenga con il suo commento a caldo. Il fratello di Andrea Zenga dopo l’incontro al Grande Fratello Vip 5 con il padre Walter ha espresso un desiderio: «Spero in cuor mio di essere riuscito a trasmettere il meglio. Non è stato facile e la pioggia non ha aiutato, eravamo bagnati fradici, ma credo che tutto sommato sia stato un bel momento». In queste ore, invece, Nicolò Zenga sta festeggiando San Valentino con la fidanzata Marina Crialesi, che gli ha dedicato un post su Instagram. «Ho iniziato a scrivere sotto questa foto decine e decine di volte, cercando le parole giuste per provare a descrivere cosa stiamo vivendo da tre mesi a questa parte. Cosa è cambiato nella mia vita da quando ci siamo presi per mano. Ma è davvero tantissimo quello che potrei scrivere. Allora ho capito che tutto era racchiuso nel senso della parola “Amore”». Un lungo post che Nicolò Zenga ha commentato così: «Il primo di tanti San Valentino insieme, ti amo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA