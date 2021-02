Nicolò Zenga, fratello di Andrea/ “Siamo una cosa sola, perché lo ignora?”

Andrea Zenga è rimasto molto turbato dal confronto con il padre Walter Zenga dentro la casa del Grande Fratello Vip. Poche ore dopo l’incontro, Andrea ha mostrato tutta la sua preoccupazione per il fratello Nicolò: “Mio fratello l’ha cercato di più e ha sofferto molto di più. Quindi è vero che siamo due persone diverse, ma abbiamo affrontato insieme questa cosa… quindi perché venire da me che sono in un programma televisivo e lui? Lui che ci ha sofferto un botto, lui dov’è? Io e lui siamo una cosa sola”, ha detto il ragazzo tra le lacrime, confidandosi con Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. Andrea ha ricordato di aver chiesto al padre di parlare prima con il fratello Nicolò: “Non è giusto, anche lui ci ha sofferto. Se io ti dico che prima devi sentire lui… ma non l’ha visto. Se no lo avrebbe detto. una cosa gli ho chiesto…”.

Nicolò Zenga: papà Walter smentisce le accuse del figlio

Nicolò Zenga ha scritto un libro, presentato a varie case editrici, in cui parla del difficile rapporto con il padre Walter: “Fin da piccolo, mio padre mi ha trattato come un peso, quasi come se gli dessi fastidio” e “lui era capace di fare il padre, semplicemente non voleva farlo con noi”, sono alcune frasi contenute nella prefazione lette da Barbara D’Urso a Domenica Live. Walter Zenga, ospite ieri sera di Live – Non è la d’Urso, ha smentito alcune delle dichiarazioni del figlio: “Nicolò non ha raccontato la verità però, ed è facilmente dimostrabile da una cosa, quando dice che ci vedevamo una volta all’anno. Lui è vicepresidente di una azienda, e viaggiava moltissimo prima del Covid, è anche venuto a Dubai ed è stato anche ospite da me”. L’ex portiere ha voluto anche chiarire come è nata la discussione sul cambio del cognome: “Il fatto che gli abbia detto di cambiare cognome deriva semplicemente da una battuta della sua ragazza, che mi ha fatto notare che Nicolò voleva cambiare il cognome con quello del compagno del della mia ex moglie, e io in quel caso gli ho detto: ok, fallo”.



