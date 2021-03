Nicolò Zenga/ Ospite dalla D’Urso racconta l’emozione della reunion con papà Walter

A Domenica Live si torna a parlare della famiglia Zenga. La vicenda che ha tenuto banco per settimane durante la messa in onda del Grande Fratello Vip è culminata con un’attesissima reunion tra papà Walter e i figli Andrea e Nicolò. Proprio quest’ultimo, con il fratello all’interno della Casa più spiata d’Italia, si era reso protagonista di alcuni interventi particolarmente duri nei confronti dell’ex portierone dell’Inter e della Nazionale, accusandolo di essere stato spesso assente nei loro confronti. Lo stesso Nicolò, però, aveva mostrato una grande maturità quando aveva ammesso che indubbiamente, in assenza di un rapporto, gli errori c’erano stati da tutte le parti: “Quello che posso è che se ti ho offeso ti chiedo scusa, ma forse anche da tua parte tu hai sottovalutato la mia sofferenza che poi mi ha portato a fare quello che ho fatto. Ma se vogliamo tirare una linea e partire da zero per me va bene”.

Nicolò Zenga: dalla D’Urso per raccontare la reunion con il papà Walter

Gli ultimi sviluppi raccontano di un processo in divenire, ma avviato verso una normalizzazione dei rapporti tra papà Walter e i due figli. Nicolò Zenga, ospite di Barbara D’Urso, con ogni probabilità racconterà al pubblico di Canale 5, appassionatosi a questa bella vicenda familiare conclusasi fortunatamente con un lieto fine, le emozioni provate nel riabbracciare il padre con il quale i rapporti erano ormai quasi assenti. A ciò si aggiunge la felicità di aver riallacciato insieme al fratello minore, quell’Andrea Zenga nei confronti del quale Nicolò – ricambiato – ha sempre mostrato un grande senso di protezione. Proprio Andrea, raggiunto al GF Vip da papà Walter, era stato chiaro sulla volontà di voler tentare un approccio col genitore di pari passo con Nicolò: desiderio esaudito molto volentieri dall’ex calciatore, felicissimo di ritrovare entrambi i suoi figli.

