Nicolò Zenga/ “Papà Walter ci sarà al matrimonio. Vorrei fare Pechino Express…”

Nicolò Zenga ha conosciuto l’attrice Marina Crialesi il 7 novembre 2020 e sei mesi dopo, il 7 maggio 2021, le ha chiesto di sposarlo. Il primogenito di Walter Zenga e Roberta Termali ripercorre sulle pagine di Oggi come è iniziata la sua storia d’amore con Beatrice di “Un posto al sole”: “Tutto è nato da un like che Marina ha messo a una mia foto, apparsa causalmente nella pagina home di Instagram”. I due ragazzi, entrambi 31 anni, hanno iniziato a parlare in chat e dopo tre giorni si sono incontrati a Roma. Da quel giorno non si sono più lasciati. Anche la proposta di matrimonio è avvenuta nella Capitale: “L’ho portata a cena nel ristorante del primo appuntamento, mi sono inginocchiato con la scatolina che conteneva l’anello, e le ho chiesto di sposarmi. Lei si è messa a piangere e ha detto sì”.

Nicolò Zenga: il matrimonio con Marina Crialesi e Pechino Express

Nicolò Zenga confessa che prima di incontrare Marina Crialesi era allergico al matrimonio. I due stanno iniziando a organizzare il matrimonio per la primavera del prossimo anno: vorrebbero sposarsi in chiesa, con 100 invitati. Al matrimonio ci sarà anche papà Walter Zenga, con cui Nicolò e il fratello Andrea stanno riallacciando i rapporti: “Il clamore ha messo ognuno davanti ai suoi errori, ha fatto un esame di coscienza a tutti, lui compreso. C’è ancora tanta strada da fare, però ci sentiamo costantemente”. Nicolò e Marina mettono già in conto di allargare presto la famiglia: il figlio di Walter Zenga, cresciuto in una famiglia di maschi, vorrebbe una bambina e quando sarà padre farà di tutto per non ripetere gli errori che sono stati fatti con lui. Infine Nicolò Zenga ha ammesso di essere attratto dal mondo dello spettacolo: “Mi piacerebbe fare Pechino Express. Dubito che Marina mi accompagnerebbe, ma mio fratello Andrea sì”.

