“Niente istruzione ai non vaccinati”: sindaco Washington choc/ “Negata anche la Dad”

Il sindaco di Washington, Muriel Bowser, sta negando l’istruzione agli studenti non vaccinati contro il virus SARS-CoV-2. Lo rivela il quotidiano “Townhall”, sottolineando che per l’anno scolastico 2022-2023, che scatterà lunedì prossimo, tutti gli studenti e il personale dovranno fornire la prova della vaccinazione contro il virus a partire dal primo giorno di scuola. Non ci saranno opzioni alternative per gli studenti che non si adegueranno alla norma entro i primi 20 giorni.

L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale delle District of Columbia Public Schools, insieme a immagini di studenti in maschera accompagnate dallo slogan “l’apprendimento avviene qui”. Il punto è che, evidenzia la testata giornalistica, tali requisiti rigorosi sono particolarmente preoccupanti se si considera il tasso di vaccinazione degli studenti di colore. Essi l’anno scorso costituivano il 57% del corpo studentesco. Il sindaco, tuttavia, non ammette scuse per i non vaccinati e nemmeno l’Ufficio del Sovrintendente statale all’istruzione di Washington: “Tutti gli studenti devono avere una certificazione di vaccinazione aggiornata in archivio presso la scuola entro i primi 20 giorni di scuola o non saranno autorizzati a frequentare la scuola o le attività scolastiche fino a quando la certificazione di vaccinazione non sarà assicurata dalla scuola. Se lo studente non si mette in regola entro un periodo di 20 giorni scolastici, la scuola deve allontanarlo fino a quando la certificazione di immunizzazione non viene ottenuta dalla scuola”.

“NIENTE ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI NON VACCINATI”: IL SINDACO DI WASHINGTON “CANCELLA” ANCHE L’OPZIONE DAD

Il primo cittadino Bowser ha poi anche specificato che non sarà attivata la Dad in favore dei non vaccinati: “Non stiamo offrendo l’apprendimento a distanza per i bambini e le famiglie dovranno conformarsi a ciò che è necessario per venire a scuola”. Nel District of Columbia, però, finora solo il 26% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale primario, mentre la percentuale sale al 53% nei bambini tra i 12 e i 15 anni e al 58% dnei ragazzi tra i 16 e i 17 anni.

Peraltro, stando a un sondaggio menzionato da “Townhall”, solo il 38% dei bambini in età scolare è favorevole all’obbligo di vaccino per gli studenti delle scuole elementari, mentre il 39% lo è per gli studenti delle scuole medie e il 41% per quelli delle scuole superiori. L’account Twitter del sindaco di Washington si è semplicemente limitato a ricordare la necessità di esibire la certificazione di avvenuta somministrazione del preparato anti-Covid: i non vaccinati non avranno diritto a seguire le lezioni.











