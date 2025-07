Svanito il sogno Osimhen per l'Al-Hilal di Inzaghi: chi arriva al suo posto.

La squadra allenata da Inzaghi dovrà rinunciare al sogno Osimhen ma il nuovo bomber dell’Al-Hilal arriverà dall’Italia.

Dopo l’uscita ai quarti del Mondiale per Club, con la sconfitta per 2-1 contro il Fluminense, l’Al-Hilal si sta concentrando sul mercato. Nella giornata di oggi è stato annunciato l’acquisto di Theo Hernandez, che andrà a completare la già forte rosa a disposizione di Inzaghi.

La squadra araba ha infatti impressionato, al netto della presenza di nomi notissimi al calcio mondiale come Cancelo, Koulibaly, Ruben Neves e Milinkovic-Savic. Ma il mercato, come detto, è appena agli inizi: serve infatti una punta centrale.

Al-Hilal, sfuma Osimhen: chi è il nuovo obiettivo

Nelle scorse settimane la squadra araba ha manifestato tutto il suo interesse per il bomber del Napoli Osimhen, in uscita dalla squadra di Conte, dopo la rottura insanabile con la società e una parte della tifoseria. Nella scorsa stagione Osimhen ha dimostrato tutto il suo valore in Turchia, dove ha vinto il titolo con la maglia del Galatasaray in prestito. Proprio la squadra di Istambul ha cercato di trattenere l’attaccante nigeriano ma senza successo, ed ecco che si è aperta la possibilità di un trasferimento in Arabia.

La squadra di Inzaghi ha cercato di acquistare, con un super bonus in caso di si anticipato, Osimhen prima del Mondiale per Club, in modo da inserirlo nella rosa per gli States. L’offerta messa sul piatto è da far girare la testa: 40milioni di euro a stagione, per 4 stagioni, con un’opzione per il quinto. L’opzione Arabia Saudita è vista di buon occhio dalla società di De Laurentiis: da un parte gli sceicchi non si farebbero problemi a pagare la clausola del contratto, prevista solo per i club esteri, di 75milioni di euro per il cartellino. Dall’altra, il Napoli non andrebbe a rinforzare una diretta concorrente, né in Italia né in Europa.

E già perché su Osimhen non c’è solo – o meglio non c’era solo – la squadra di Inzaghi ma anche la Juventus. Ma i bianconeri, prima di fare offerte che ad ogni modo non potrebbero scendere sotto i 75milioni della clausola, vista la concorrenza, devono vendere. La cessione di Dusan Vlahovic al Milan, per una cifra vicina ai 35milioni di euro, avrebbe permesso a Giuntoli di tentare l’assalto a Osimhen, ma al momento la situazione è in stallo, senza contare lo stipendio da 12,5 milioni di euro del serbo.

Ed è proprio qui che le strade si incrociano, o forse si ingarbugliano: Osimhen è stato chiaro, vuole aspettare la Juventus perché vuole tornare in Europa. Ma a liberare l’attaccante nigeriano potrebbe essere proprio l’Al-Hilal comprando Vlahovic. Più di una suggestione o fanta-mercato. l’idea piace ad Inzaghi e alla Juventus, meno al Napoli, che però non può certo mandare un altro anno in prestito l’attaccante. L’idea è chiudere tutto prima dell’inizio dei ritiri, ovvero metà mese. Staremo a vedere.