Niente ristori ai medici morti Covid/ Gli ordini: “369 eroi subito dimenticati”

Niente ristori ai medici morti Covid: il Senato ha letteralmente bocciato il provvedimento che prevedeva il riconoscimento di un indennizzo alle loro famiglie, scatenando l’indignazione degli ordini professionali nazionali e territoriali. Da Milano, Bergamo, Varese, si leva un coro unico: “Subito dimenticati i 369 eroi e le loro famiglie“. “Li stiamo dimenticando. Non gliene importa più niente a nessuno del sacrificio degli altri”. “Non riesco neanche a pensarci”.

Il presidente della Federazione ordini dei medici, Filippo Anelli, ha manifestato la propria indignazione ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano” per la decisione assunta dai senatori a Palazzo Madama: “Invitiamo il Parlamento a una riflessione. Dispiace che non si siano trovati i fondi per poter dare un ristoro a queste famiglie che, in molti casi, sono anche rimaste prive dell’unica fonte di sostentamento”. Di parere analogo il sindacato Anaao Assomed, che ha rimarcato l’ipocrisia della politica, che “quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, sembra dileguarsi. Chi deve ascoltare i medici? Chi risponde alla rabbia che sale da tutti gli ospedali e gli ambulatori d’Italia?”.

MEDICI MORTI COVID, NO RISTORI PER LE FAMIGLIE. ORDINE MEDICI MILANO: “VOTO VERGOGNOSO”

La bocciatura in Senato del subemendamento al decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza, che prevedeva appunto i ristori alle famiglie dei medici morti Covid, fa il paio anche con la noncuranza governativa nei confronti dei professionisti della sanità che hanno rimediato un’invalidità permanente. Per questo Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri di Milano, ha dichiarato a ‘Il Fatto Quotidiano’: “Un voto a dir poco vergognoso. Da oltre un anno Destra e Sinistra, che a inutili parole hanno elogiato l’eroismo e chiamato eroi i medici caduti sul campo, si palleggiano un provvedimento che è a dir poco doveroso. Servirebbe riconoscere un ristoro a quei medici che hanno riportato danni permanenti e alle famiglie di quei medici che, soprattutto durante la prima parte della pandemia, quando mancava tutto, anche la conoscenza di come affrontare il virus, sono morti per il loro spirito di abnegazione e di servizio, cercando di limitare gli effetti della pandemia”.

Fabio Pinto, segretario nazionale Area radiologica Snr/Fassid, non ha esitato a dire infine che i medici sono stati trattati “come Achille da Agamennone sotto le mura di Troia”, annunciando una mobilitazione: “Lo sciopero che andiamo a proporre unitario di tutte le categorie serve a far capire una volta per tutte che non si può giocare con la pelle di chi l’ha sacrificata per i cittadini e con la pelle dei cittadini stessi”.



